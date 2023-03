Paula Lima estreia show com pegada biográfica

A cantora Paula Lima estreia um novo show neste fim de semana. Batizado de Eu, Paula Lima, o espetáculo tem caráter biográfico e passa, sobretudo, por sonoridades que a cantora tem abraçado ao longo de sua carreira, especialmente a black music.

“Manifesto nesse show um desejo de fé, resiliência, esperança, transformação, amor e evolução”, diz Paula, levando a motivação do show para além da música.

Dona de sucessos como Meu Guarda-Chuva, É Isso Aí – regravação de um sucesso dos anos 1970 da cantora Dóris Monteiro – Paula cantará pelo menos uma música inédita no show, a canção O Universo que Habita em Mim, escrita por Emicida.

Paula conta ao Estadão que a canção foi um “encontro” entre ela e o cantor e compositor. “Ele traz uma composição que fala sobre renascer, ressurgir, acreditar e ser um colaborador para um mundo melhor”, diz a cantora, sobre a canção, que reflete sobre questões da pós-pandemia. A cantora ainda elogia o compositor, um dos mais procurados no momento. “Emicida é um amado e admirado amigo, dentro e fora dos palcos”.

A cantora prepara um novo álbum, ainda sem data de lançamento. O trabalho deve trazer canções inéditas de Gabriel Moura, Max de Castro, Amanda Magalhães e Zélia Duncan, além da composição feita por Emicida.

O lançamento mais recente de Paula é o EP Ao Vivo no Blue Note, lançado neste ano. O trabalho traz regravações de músicas como os sambas Me Deixa em Paz, eternizado na voz de Alaíde Costa, e Deixa Eu Dizer, grande sucesso da cantora Claudya. Todas, claro, apresentadas com o DNA musical de Paula.

Continua após a publicidade

Sáb. (18), 22h. Teatro B32 – Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.732, Itaim Bibi. R$ 80. bit.ly/paulalimanovoshow

Lô Borges estreia o show de seu mais recente álbum de inéditas, 'Não me espere na estação' Foto: João Diniz

Lô Borges

Um dos criadores do Clube da Esquina, Lô Borges estreia o show de seu mais recente álbum de inéditas, Não me espere na estação, disco que ele define como “urbano e cosmopolista”. No repertório, a balada Nos Braços do Por do Sol e os rocks Brilho do Entardecer e Constelação. O músico ainda vai passear pelas canções do Clube e do lendário Disco do Tênis.

Hoje (17) e sáb. (18), 21h. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 15/R$ 50. bit.ly/loborgessescsp

Maria Rita apresenta o show 'Samba da Maria' no Vale do Anhangabaú Foto: Bianca Tatamiya

Maria Rita

Continua após a publicidade

A cantora apresenta o show Samba da Maria em que canta sucesso de suas carreiras, entre eles, Cara Valente e Num Corpo Só, além de render homenagens a Elis Regina, Clara Nunes e Beth Carvalho. Como convidados, ela recebe Leci Brandão, Salgadinho, Marquinhos Sensação e o grupo Os Prettos.

Dom. (18), 12h. Novo Anhangabaú. Vale do Anhangabaú, Centro. R$ 60/R$ 500. https://feverup.com/m/124398

Guinga celebra 50 anos de carreira Foto: Heloisa Bortz / ©2019 Heloisa Bortz

Guinga

Gravado por nomes como Elis Regina, Elza Soares e Chico Buarque, o compositor carioca celebrará 50 anos de carreira ao lado da Orquestra Tom Jobim, que trará arranjos inéditos dos regentes Nelson Ayres e Tiago Costa para canções como Catavento e Girassol e Bolero de Satã. Guinga receberá como convidados a cantora Mônica Salmaso e os músicos Nailor Proveta e Luca Reale.

Hoje (17) e sáb. (18), 21h; dom. (19), 18h. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, Vila Mariana. R$ 15/R$ 50. bit.ly/guingatomjobim

Cátia de França

Continua após a publicidade

A cantora e compositora paraibana tem sido festejada pelas novas gerações com sua mistura de rock e ritmos nordestinos, além de suas letras com forte inspiração na literatura. Nesse show, ela canta músicas que estão em seus seis discos de carreira, como Estilhaços e 20 Palavras ao Redor do Sol. A percussionista Alessandra Leão faz participação especial.

Dom. (19), 18h. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, R$ 15/R$ 50. bit.ly/catiadefrancashow

Os Reis do Samba

O projeto que apresenta Xande de Pilares, Fundo de Quintal e Tiee, que apresenta os três nomes ligados ao samba em shows separados, começa com o cantor Tiee, de músicas como Acende o Celular e Modo Avião. Na sequência, quem sobe ao palco é o carioca Xande de Pilares. E quem fecha a noite é o grupo tradicional Fundo de Quintal, de hits como O Show Tem que Continuar e Vai lá, Vai lá.

Sáb. (18), 21h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 120/R$ 340. bit.ly/reisdosambashow

Cut Copy

Formada no início dos anos 2000, a banda australiana Cuty Copy chamou a atenção do público ao fazer um som eletrônico com influência do rock, indie e deep house. Com mais de mil shows pelo mundo afora, o grupo vem ao Brasil para mostrar músicas que estão em álbuns como Haiku From Zero e Freeze Melt. A apresentação ocorre dentro da Festa Luna.

Continua após a publicidade

Dom. (19), 18h. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade. R$ 260/R$ 350. https://www.eventim.com.br/artist/cut-copy/

Eliane Elias

A segunda edição da Festa Internacional do Piano (FIP) terá em sua abertura a apresentação da pianista Eliane Elias. Nome ligado ao jazz, Eliane terá como companheiro de palco o baixista e compositor americano Marc Johnson.

Sáb. (18), 20h30. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos. R$ 100. bit.ly/elianaeliasshow

Isaac et Nora

Isaac et Nora, irmãos franceses com ascendência sul-coreana, de 14 e 11 anos, respectivamente, que se apresentam na companhia do pai, vêm ao Brasil pela primeira vez. Apesar da pouca idade, eles dedicam seu repertório a clássicos da música mundial, como Dos Gardenias, do grupo Buena Vista Social Club, e Manhã de Carnaval, standart do jazz brasileiro de Luiz Bonfá e Antônio Maria.

Dom. (19), 20h. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, Bela Vista. R$ 140. bit.ly/isaacenora

Continua após a publicidade

Getúlio Abelha

Artista da cena alternativa de Fortaleza, de onde conseguiu furar a bolha do mercado musical, o cantor e instrumentista Getúlio Abelha faz show para lançar seu novo single, Voguebike. Com sonoridade de mescla o forró eletrônico com o mundo pop, Getúlio fala de temas atuais como política, corpos e gêneros.

Hoje (17), 23h59. Cineclube Cortina. R. Araújo, 62, República. R$ 60/R$ 100. bit.ly/getulioabelhashow

Teatro

Madame Blavatsky

O monólogo Madame Blavatsky – Amores Ocultos, estrelado por Mel Lisboa, é inspirado na trajetória da escritora russa Helena Petrovna Blavátskaya (1831-1891), cofundadora da Sociedade Teosófica. Com dramaturgia de Claudia Barral e direção de Marcio Macena, o espetáculo conta a inciativa do espírito de Helena que tenta retornar ao teatro por meio de uma atriz, a fim de passar a limpo sua controversa trajetória.

3ª e 4ª, 20h. Teatro Vivo. Av. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi. R$ 80. Até 31/5. https://site.bileto.sympla.com.br/teatrovivo/

Continua após a publicidade

Memória do Caos

O espetáculo Memória do Caos se utiliza da literatura, do teatro, da fotografia e do cinema para contar uma história que se passa em um futuro próximo no qual uma mulher, uma criança e um cão tentam sobreviver em uma sociedade degradada por uma grande catástrofe. A dramaturgia de Beatriz Carolina Gonçalves é uma livre adaptação do romance The Memoirs of a Survivor, da inglesa Doris Lessing. A direção ficou por conta de Marat Descartes.

Estreia hoje (17). 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Campos Elíseos. R$ 12/R$ 40. Até 23/4.

Pundonor

O monólogo Pundonor, estrelado pela atriz Lu Grimaldi, mostra a história de Claudia, uma professora universitária que volta a uma sala de aula depois de uma licença forçada. Tida como insana por colegas e alunos, ela tenta demonstrar, a partir das teorias do filósofo Michael Foucault, que a loucura talvez seja a mais sã das ideias. A direção da montagem, a partir do texto da dramaturga argentina Andrea Garote é de Bernardo Bibancos.

Estreia dom. (19). Sáb., 21h e dom., 20h. Centro Cultural Vergueiro. Sala Jardel Filho. R. Vergueiro, 1.000, Liberdade. R$ 40. Até 9/4. https://rvsservicosccsp.byinti.com/#/event/pundonor

O Circo Chegou

Apresentado pelo Circo Família Gelli, o Circo Chegou tem números com lira espacial, laços e chicotes. O espetáculo faz parte do projeto Mundo do Circo SP, do governo do Estado de São Paulo, que destaca atrações circenses encenadas dentro de uma grande lona.

Sáb. (18) e dom. (19), 17h. Parque da Juventude. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Carandiru. Gratuito (retirar ingresso 1h antes).Expo

Exposições

Essência: Jardim Interior

A exposição Essência: Jardim Interior - Atsunobu Katagiri mostra diferenças e contradições entre as floras brasileira e japonesa pelas mãos do artista japonês e mestre em Ikebana. Na mostra, os visitantes encontram com diversas plantas, flores e substratos. Por ser uma exposição “viva”, será possível acompanhar os diversos ciclos pelos quais as plantas passam, como seu desenvolvimento e até mesmo seu fim.

3ª a 6ª, 10h/18h; sáb., 9h/19h; dom., 9h/18h. Japan House São Paulo. Av. Paulista, 52, Bela Vista. Gratuito (reservas em https://agendamento.japanhousesp.com.br/). Até 30/4.

Frans Krajcberg

A mostra Frans Krajcberg (1921-2017) – (...) ao acordar a natureza estava preta e branca traz 20 obras – esculturas, pinturas e trabalhos em papel – do pintor, fotógrafo e artista plástico polonês que registrava e se indignava com a destruição da natureza no Brasil, país que ele adotou como pátria e onde morreu, aos 96 anos. O público poderá ver ainda Krajcberg em ação em Nova Viçosa, na Bahia, indo ao mangue buscar material para o seu trabalho. O registro feito por Luiz Garrido e seu assistente Carlos (Kaká) Hansen, em 1996.

Abertura sáb. (18). 2ª a 6ª, 10h/18h; sáb., 10h/16h. Pinakotheke Cultural São Paulo. R. Ministro Nelson Hungria, 200, Morumbi. Gratuito. Até 6/5.Passeio

Feira Rasga & Quebra

A segunda edição da feira Rasga & Quebra traz itens de cerâmica utilitária ou decorativa, xilogravuras, serigrafias, risografias, impressões digitais, estamparias manuais, vasos, quadros e obras originais de 60 produtores independentes. O evento faz parte da programação paralela da DW! Design Weekend - Semana de Design de São Paulo.

Sáb. (18) e dom. (19), 11h/18h. Ocupação Nove de Julho. R. Álvaro de Carvalho, 427, Centro. Entrada gratuita.