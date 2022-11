Paulo Ricardo presta tributo aos clássicos do rock; veja também outros shows

Publicidade

Quem acompanhou a segunda metade dos anos 1980 sabe que, aqui no Brasil, o grupo RPM foi um dos grandes destaques do chamado BRRock que naquela altura se estabelecia nas rádios e na preferência dos ouvintes.

Em seu novo show, Rock Popular, Paulo Ricardo, ex-vocalista do RPM, reúne clássicos para prestar um tributo ao gênero e mostrar sua influência na música brasileira. Entre as canções selecionadas, estão Loiras Geladas, Rádio Pirata, Olhar 43 e Vida Real, tema de abertura do Big Brother Brasil.

Paulo também mostrará sua nova canção, Herói Made in Brazil, que traz na letra uma crítica social e política do Brasil. “O rock tem atitude, postura, pensamento crítico. Ele é primo-irmão das canções de protesto e da folk music”, explica Paulo.

“Sempre me cobraram canções com esse viés, como Alvorada Voraz e Revoluções Por Minuto, que foi censurada em 1985 e até hoje não sei o porquê. O fato é que vivemos um momento em que, pela primeira vez, os brasileiros conhecem todos os juízes do Supremo Tribunal Federal e não sabem a escalação da seleção brasileira”, diz o cantor.

Entre as incursões fora de seu repertório, estão uma releitura de Gita, sucesso de Raul Seixas, uma versão acústica de Ovelha Negra, de Rita Lee, além de canções de Renato Russo e Cazuza. “Eles estão sempre em meus shows”, diz Paulo, sobre os dois últimos.

Paulo também inclui no show, como homenagem à cantora Gal Costa, a canção Divino Maravilhoso, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, lançada por ela em 1968. O compositor Erasmo Carlos, que morreu no último dia 22 de novembro, também estará entre os homenageados.

Paulo diz que o rock não é a bola da vez, mas vê um movimento incipiente tanto aqui quanto fora do Brasil. “Ele se tornou um clássico, como o jazz e o blues, mas ainda influencia enormemente os outros gêneros, seja na sonoridade, atitude ou figuro”.

Hoje (25), 22h. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda. R$80/R$ 200.

Caetano Veloso no show Meu Coco Foto: Fernando Young

Caetano - ‘Meu Coco’

Turnê de sucesso, Meu Coco faz sua última passagem do ano pela cidade. Nela, Caetano canta músicas de seu mais recente álbum, entre elas, Sem Samba Não Dá e Enzo Gabriel. De seus antigos sucessos, o compositor relembra canções como O Leãozinho, Trilhos Urbanos, Reconvexo e Baby. Os ingressos de hoje (25) e sábado (26) estão esgotados. Dom. (27), 20h. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 140/R$ 480. https://www.ticket360.com.br/evento/25857/ingressos-para-caetano-veloso-turne-meu-coco

Benito di Paula e Rodrigo Vellozo

No show O Infalível Zen, Benito e o filho Rodrigo mostram o repertório do álbum homônimo que traz as primeiras músicas inéditas do compositor em 25 anos. Benito, de 80 anos, firmou parceria com nomes da nova geração, como o músico Rodrigo Campos, com quem compôs a faixa título. Entre as demais faixas, estão Um Piano no Forró e Uma Onda no Tempo. Hoje (25), 21h30. Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Centro. R$ 80/R$ 168. https://pixelticket.com.br/eventos/11023/benito-di-paula-e-rodrigo-vellozo-o-infalivel-zen-sex-25-11-abertura-da-casa-20h

Russ

Rap internacional

O rapper, cantor, compositor e produtor americano apresenta a turnê The Journey is Everything, no qual mostra canções que emplacou desde que se lançou em carreira solo, no início dos anos 2010. Entre as mais conhecidas, estão músicas como Best on Earth, The Flute Song e Missin You Crazy. Recentemente, Russ lançou uma parceria com o cantor brasileiro Vitão. 5ª (1º). Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda. R$ 310/R$ 330. https://www.ticketson.com.br/russ

Sandy

Projeto iniciado neste ano, o show Nós, Voz, Eles será gravado para um registro audiovisual. No palco, Sandy canta tanto novas composições, entre elas, Universo Reduzido e Piloto Automático, e os sucessos Me Espera, Aquela dos 30 e Tudo Teu. A direção musical do espetáculo é do músico Lucas Lima, marido de Sandy. 4ª (30) e 5ª(1º), 21h30. Vibra. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 340/R$ 580.

Mombojó

Surgida no início dos anos 2000, a banda pernambucana faz show em que toca na íntegra o repertório de seu primeiro álbum, Nadadenovo, lançado em 2004. Presentes no repertório, as canções Faaca, Deixe-se acreditar, A missa e Cabidela chamaram atenção da imprensa da época, dez anos depois do estouro do movimento manguebeat, apresentando a banda com uma das representantes da nova cena. Sáb. (26), 23h. Studio SP. Rua Augusta, 591, Consolação. R$ 60/R$ 100. bit.ly/pauloricardosp.





Osvaldinho da Cuíca

Um dos principais representantes do samba de São Paulo, o cantor e instrumentista, ex-integrante do grupo Demônios da Garoa, faz apresentação em que rememora clássicos do gênero. Thobias da Vai-Vai, Elizeth Rosa, Aldo Bueno e Moisés da Rocha fazem participações especial. Hoje (25), 19h. Sesc Carmo. Rua do Carmo, 147, Sé. R$ 9/R$ 30. bit.ly/osvaldinho

Silvero Pereira

O ator e cantor faz apresentação em que homenageia seu conterrâneo, o compositor Belchior em show que tem percorrido o Brasil. Acompanhado por banda, Silvero canta músicas como Sujeito de Sorte, Coração Selvagem, Alucinação e Como Nossos Pais, essa última, sucesso da cantora Elis Regina. Hoje (25) e sáb. (26), 20h. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro. R$ 12/R$ 40. bit.ly/silvero1

Mariene de Castro e Luedji Luna

Dentro da série Encontros Históricos, as cantoras baianas Mariene de Castro e Luedji Luna se apresentam acompanhadas pela Brasil Jazz Sinfônica. No repertório, músicas como Ciranda de Roda, de Martinho da Vila, Oxossi, de Roque Ferreira, Canto das Três Raças, de Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte. Os ingressos estão esgotados, mas haverá transmissão ao vivo online no canal da Sala São Paulo no YouTube. Sáb. (26), 14h. https://www.youtube.com/c/SalaS%C3%A3oPaulodigital

Ricardo Herz

O violinista Ricardo Herz se apresenta acompanhado da Camerata Fukuda Orquestra de Cordas, formada por 20 jovens músicos. Na ocasião, Herz vai mostrar o repertório do álbum Ricardo Herz e Camerata Romeu -Nova Música Brasileira Para Cordas , gravado em Havana, Cuba, em 2018. Dom. (27), 11h. Instituto Brincante. R. Purpurina, 412, Sumarezinho. Gratuito. Reservar ingresso em https://www.sympla.com.br/evento/ricardo-herz-camerata-fukuda-nova-musica-brasileira-para-cordas/1794310

Jéssica Areias

A cantora e compositora angolana faz para mostrar ao público seu segundo álbum, Matura, no qual une as raízes tradicionais e folclóricas de Angola com as claves afro-brasileiras do candomblé, em uma linguagem musical moderna. O repertório é cantado nas línguas nacionais do país de origem de Jéssica (umbundo, quimbundo e kikongo) e em português. Sáb. (26), 22h. Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva 22, Sé. R$ 53/ R$ 141. https://pixelticket.com.br/eventos/11024/jessica-areias-angola-matura-sab-26-11-abertura-da-casa-20h

Caio Prado

Gravado pela cantora Elza Soares, o cantor e compositor carioca leva para o palco as conquistas que têm colhido pela sua música. Recentemente, ele chamou atenção por ser apresentar no Rock in Rio com um figurino que misturava a camisa da seleção brasileira e um vestido longo vermelho, roupa inspirada na recente canção, Reconciliar-se. O cantor Johnny Hooker, faz participação especial. Hoje (25), 21h. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia. R$ 12/R$ 40. https://www.sescsp.org.br/programacao/caio-prado/





Teatro

Vozes da Amazônia

O espetáculo amazonias - ver a mata que te vê (um manifesto poético), reúne diversas atividades artísticas, como teatro, dança, música e audiovisual, para estabelecer um diálogo sobre a cultura da região Amazônia. Na cenografia criada por Márcio Medina, um céu pintado em tecido de voil se estende sobre o espectador. O projeto é resultado de uma residência artística com jovens crescidos em grande parte na periferia de São Paulo. A direção é Maria Thaís. Estreia hoje (25). 6ª e sáb., 19h; dom., 18h. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran. Rua Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 10/R$ 30. Até 28/1/2023. https://www.sescsp.org.br/programacao/amazonias-ver-a-mata/

Cortejo do bumba meu boi

O grupo Cupuaçu, voltado para as manifestações de cultura popular, apresenta o Auto do Boi, um teatro de rua que mostra como a tradição do boi nasceu no continente africano, por meio dos pastores de bois e búfalos, e atravessou o continente. Quando chegou à América Latina, incorporou entidades indígenas, encarregadas de sua proteção. O cortejo começa com o guarnicê, o tempo de preparação para o festejo, para depois começar a brincadeira. Sáb. (26) e dom. (27), 16h. Sesc Pinheiros. Praça. Rua Paes Leme, 195, Pinheiros. Gratuito.

Clássico revistado

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD) estreia o espetáculo O Quebra-Nozes no Mundo dos Sonhos, de Márcia Haydée. Releitura do libreto de E.T.A. Hoffmann (1778-1822), a montagem contra a história de dois irmãos que presenciam um boneco quebra nozes ganhar vida em meio a uma noite de Natal. É quem os conduz por um reino mágico e dançante. A implicância entre os irmãos, nessa versão, se transforma em um sentimento de companheirismo. Estreia 5ª (1º). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h/20h; dom., 17h. Teatro Sérgio Cardoso. Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista. R$45/R$ 70. Até 11/12. https://bileto.sympla.com.br/event/77971/d/165280

Teatro de revista

Com coreografia de Ciro Barcelos (Dzi Croquetes), o musical Lyson Gaster no Borogodó faz sua última apresentação. O espetáculo conta a história da atriz e cantora Lyson Gaster (1895-1970), artista espanhola radicada em Piracicaba, no interior de São Paulo, onde montou uma companhia de teatro de revista com a qual viajou o país entre as décadas de 1920 e 1940. A personagem título é interpretada pela a drag queen Alexia Twister. A direção artística é de Carlos ABC. Hoje (25), 20h30. Teatro Bibi Ferreira. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931, Bela Vista. R$ 30.

Exposição

Cenas coloridas

A mostra Madalena Santos Reinbolt: uma cabeça cheia de planetas apresenta 44 pinturas e tapeçarias da artista baiana, considerada a pioneira da produção de arte têxtil. As obras, realizadas entre as décadas de 1950 e 1970, organizadas de maneira não cronológica, apresentam personagens, elementos da fauna e flora e representações de cidades, parques e lagoas. A curadoria é de Amanda Carneiro e André Mesquita. Inauguração hoje (25). Masp. Av. Paulista, 1.578, Bela Vista. 3ª, 10h/20h; 4ª a dom., 10h/18h. R$ 25/R$ 50. Até 26/2/2023. www.masp.org.br/

Pelas cidades

A exposição Cidades Líquidas, do fotógrafo Gustavo Minas, reúne 55 obras do fotógrafo, que tem o cotidiano dos grandes centros urbanos como inspiração para seu trabalho. As imagens contemplam diferentes grupos socioeconômicos ao mostrar o branco que fecha o vidro de seu carro de luxo ou a diarista que leva horas no transporte público para chegar ao trabalho. A curadoria é de Rosely Nakagawa. 4ª a dom., 10h/20h. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, Bela Vista. Gratuito. Até 23/4/2023.

Abrigo afetivo

O Museu das Favelas, equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, abre suas portas neste fim de semana com a exposição Favela-Raiz, uma ocupação-manifesto, com esculturas em crochê e alumínio e instalações audiovisuais produzidas por diversos artistas. A mostra tem como objetivo mostrar a diversidade do espaço que se convencionou chamar de favela, bem como sua história e o abrigo material e afetivo de seus habitantes. Inauguração sáb. (26). 3ª dom., 9h/17h. Palácio dos Campos Elíseos. Rua Guaianases, 1024. Campos Elíseos. Gratuito.