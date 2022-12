Pitty e Nando em show de disco da dupla; confira outras atrações do fim de semana

Em setembro, Pitty e Nando Reis estrearam a turnê PittyNando – As Suas, as Minhas e as Nossas. A parceria rendeu frutos também no estúdio. O EP de mesmo nome chegou às plataformas digitais com cinco canções, uma delas é inédita e ganhou o nome de PittyNando.

Agora, os dois fazem show de lançamento do álbum, que inclui as regravações de Os Cegos do Castelo, Temporal, Luz dos Olhos e Na Sua Estante.

Pitty, que assina a direção-geral e artística do projeto, diz que o show ganha força a cada apresentação. “O show está cada vez mais incrível. Todas as coisas que foram projetadas e pensadas em termos de roteiro estão mais amalgamadas, mais harmônicas com esse tempo de estrada. Está sendo uma delícia porque o público vem muito junto”, conta.

Nando concorda. “A intimidade com o repertório, as passagens entre as músicas, o domínio dos arranjos. Tudo isso vai melhorando a cada apresentação e é nossa curtição. Sabia que estávamos fazendo um bom show, mas não fazia ideia do quão poderoso era.” Para Nando, a interação com Pitty é “absolutamente mágica”. Para Pitty, o único porém é que a turnê se encaminha para o final.

Sáb. (3), 22h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 120/R$ 400. bit.ly/pittyenando





Titãs e Plebe Rude

Show promovido pela Rádio Kiss FM reúne representantes do rock nacional. Titãs – na formação que conta Tony Bellotto, Branco Mello e Sérgio Britto, a banda Plebe Rude e o icônico Supla fazem show separados e repletos de sucessos que marcaram suas carreiras. Dom. (4), 19h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 90/R$240 bit.ly/titasepleberude

Zé Ramalho

Zé Ramalho comemora carreira de 40 anos com show Foto: Rafael Passos

O que não faltam são hits na carreira do cantor e compositor paraibano. Para alegria dos fãs, ele reúne uma porção deles em sua volta aos palcos, depois de dois anos reclusos. Músicas como Admirável Gado Novo, Entre a Serpente e a Estrela, Avohai, Frevo Mulher, Chão de Giz, Garoto de Aluguel e Sinônimo estarão no repertório. Ramalho ainda fará uma homenagem a Raul Seixas. Sáb. (3), 22h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 160/R$ 340. bit.ly/zeramalhoshow

Daniel canta Roberto Carlos

O cantor faz show em que celebra o repertório de Roberto Carlos. A ideia é privilegiar os sucessos românticos, caso das músicas Detalhes, Como é Grande o Meu Amor Por Você, Quando e Como Vai Você e Do Fundo do Meu Coração. A apresentação será no formato jantar-show. Hoje (2), 20h. R$ 300/R$ 550. bit.ly/danielcantaroberto

Alice Caymmi e Chico César

A primeira edição do Nômade Encontros, projeto que faz parte do festival de mesmo nome, traz apresentações da cantora Alice Caymmi, com repertório do álbum Imaculada; do cantor e compositor Chico César, que mostrará seu novo show Vestido de Amor; e da drag e cantora Potyguara Bardo, que cantará músicas dos discos Simulacre e Comédia Romântica. Dom. (4), 11h/19h. Parque Burle Marx. Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200, Vila Andrade. Gratuito.

Fábio Jr e suas canções de amor

Na estrada desde os anos 1970, o cantor romântico tem um repertório de sucesso que atravessa gerações. Músicas autorais como Alma Gêmea, Caça e Caçador, 20 e poucos anos e O que que há estarão no roteiro. Fábio ainda interpretará canções que ficaram marcadas em sua voz, entre elas, Só Você e Casinha Branca. Sáb. (3), 21h. Clube Juventus. R. Comendador Roberto Ugolini, 20, Parque da Mooca. R$ 160/R$ 350. bit.ly/fabiojuniorshow

The Blaze

O duo francês de música eletrônica formado em 2015 se apresenta pela primeira vez no Brasil. Na bagagem, eles trazem produções como o single Eyes, lançado neste ano de 2022, e o álbum de estreia, Dancehall, de 2018. Sáb. (3), 22h. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade. R$ 280.

O blues de Fantastic Negrito

O músico americano, cujo nome de batismo é Xavier Amin Dphrepaulezz, volta ao Brasil para mostrar sua mistura de blues, rock e música tradicional americana. Ganhador de três prêmios Grammy, Negrito mostrará músicas de álbuns como The Last Days of Oakland e Have You Lost Your Mind Yet? . Dom. (4), 20h. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2° andar, Consolação. R$ 260. bit.ly/fantasticnegritoshow

Duda Brack convida Ney Matogrosso

No show Na pista com quem interessa, a cantora dá voz a músicas como Vaza e A Casa Não Cairá, que em novas versões ganharam toques do funk carioca, além de sucessos de artistas como Rosalía, BaianaSystem e Pabllo Vittar. Duda contará com a participação de Ney Matogrosso. Juntos, eles gravaram a música Outra Lata. Dom. (4), 19h. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros. R$ 160. bit.ly/dudacantaney

Thiago Jamelão lança EP

Backing vocal e parceiro de Emicida, o cantor e compositor mostra seu trabalho solo com a apresentação do EP Sóis, lançado neste ano. Na canção Diálogo Sobre Vivência, Jamelão fala sobre a importância de cada um conhecer sua história para entender o presente. Em Beijando, ele fala sobre uma história de amor e como o sentimento traz novas cores para a vida. Hoje (2), 21h30. Sesc Pompeia. Comedoria. R. Clélia, 93, Pompeia. R$ 12/R$ 40. bit.ly/jamelaoshow





Tulipa Ruiz em novo show

A cantora lança no palco o álbum Habilidades Extraordinárias, o quinto de sua carreira. Produzido por Gustavo Ruiz, o disco tem músicas que captam o sentimento da pós-pandemia, entre elas, Estardalhaço, Novelos, Não Pira, além da faixa título. Hoje (2) e sáb. (3), 20h30. Sesc Belenzinho. Comedoria. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 12/R$ 40. bit.ly/tuliparuizshow

Dani Black em novo momento

Gravado por nomes como Gal Costa e Ney Matogrosso, o cantor e compositor apresentará, acompanhado por banda, o álbum Frequência Rara, no qual reflete um amadurecimento de sua obra. Entre as canções, uma versão voz e violão de Sublime, Feito de Luz e Open Your Mind. Sáb. (3), 21h30. Sesc Pompeia. Comedoria. R. Clélia, 93, Pompeia. R$ 12/R$ 40. bit.ly/daniblacksesc

A loucura nossa de cada dia

Na peça Elogio da Loucura, uma adaptação da obra de Erasmo de Rotterdam, a atriz Leona Cavalli interpreta a Loucura para mostrar, como escreveu o autor, que essa condição só acontece se o ser humano assim desejar. Na montagem dirigida por Eduardo Figueiredo, a loucura aparece em diversas referências, como nas artes, na história e na sociedade. 5ª, 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h30. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 9/R$ 30. bit.ly/elogiodaloucura

40 anos do Galpão

O Grupo Galpão, um dos mais relevantes do país, comemora 40 anos de carreira com um festival que ocorrerá no mês de dezembro com apresentações de diferentes montagens. Neste fim de semana, a peça da vez é De Tempo Somos – um sarau do Grupo Galpão, que une teatro, música e textos sobre a passagem do tempo e o processo de criação artística do grupo. A direção é de Lydia Del Picchia e Simone Ordones. Sáb. (3) e dom. (4), 18h. Teatro Flávio Império. R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba. Gratuito (retirar ingresso no local).

Magal em Muito Mais Que Um Amante Latino

O musical Sidney Magal: Muito Mais Que Um Amante Latino entre em suas duas últimas semanas em cartaz. Baseado na biografia oficial do cantor escrita por Bruna Ramos da Fonte, o espetáculo mostra fatos da carreira e da vida pessoal do cantor e traz versões para sucessos como Sandra Rosa Madalena, Meu Sangue Ferve Por Você, Me Chama Que Eu Vou e Tenho. No elenco estão nomes como Juan Alba, Luis Vasconcellos e Flavia Strongolli. A direção é de Débora Dubois. 6ª e sáb., 20h; dom., 17h. Teatro Porto. Al. Barão de Piracicaba, 740 – Campos Elíseos. R$ 70/R$ 90. Até 11/12. bit.ly/Magalshow





Exposições

Obras sacras

A mostra Arte Devocional no século XIX: Pintura sobre metal e Paulistinhas traz uma seleção do acervo pessoal do antiquário Marcelo de Medeiros. No primeiro eixo, pequenas esculturas de santos diversos chamadas de Paulistinhas (porque eram produzidas em São Paulo). No segundo, pequenas pinturas sacras realizadas no Alto Peru (atual Bolívia) datadas do século 19. 2ª a 6ª, 14h/19h; sáb., 11h/17h. Arte132 Galeria. Av. Juriti, 132, Moema. Gratuito. Até 23/12.

O poder do som

Na exposição Descomprimidos a artista Vivian Caccuri investiga – e expressa em suas obras – como a música e o som como fenômeno físico podem alterar e determinar a experiência coletiva e estados de consciência. Os quadros são conectados por fios que funcionam como elementos condutores. 2ª a sáb., 10h/18h. Galeria Millan. R. Fradique Coutinho, 1.430, Pinheiros. Gratuito. Até 17/12.

Vil metal

Tudo está Acontecendo, exposição individual do multi artista paulistano Ricardo Villa, traz 15 trabalhos com suportes plurais nos quais ele busca a compreensão das implicações e determinações do capital na construção da realidade social. Para isso, ele trabalha com o papel moeda em interação com materiais como tecido e concreto. 3ª a 6ª, 13h/18h; sáb., 10h/13h. Gema. R. Venezuela, 365, Jardins. Gratuito. Até 17/12.