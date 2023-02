Pré-carnaval toma as ruas de São Paulo

Depois do esquenta para a folia, chegou a hora do pré-carnaval tomar as ruas da cidade, com os grandes blocos.

O bloco Bicho Maluco Beleza, comandado por Alceu Valença, desfila neste sábado, 11, a partir das 14 horas, próximo ao Obelisco do Parque do Ibirapuera. Alceu cantará sucessos, como Anunciação, Morena Tropicana, Flor de Laranjeira, além de uma seleção de frevos. A cantora Mariana Aydar fará participação especial.

Um pouco antes, às 10h, no mesmo local, o cantor e compositor Chico César faz sua estreia no carnaval de rua de São Paulo com o bloco Estado de Poesia.

Ainda no sábado, o Sargento Pimenta e o Bangalafumenga desfilam no cruzamento das avenidas Faria Lima com Presidente Juscelino Kubitschek. O primeiro, que presta uma homenagem aos Beatles, tem concentração às 10h30 e saída às 12h. A cantora Ana Cañas fará participação especial.

Já o Banga sai às 15h30 e tem o músico Rodrigo Maranhão como líder, com músicas como Abre a Porta, Funk dos Orixás e Maracatu Embola.

Comandado por Pedro Luís, o grupo carioca Monobloco faz seu sexto desfile na cidade no domingo, 12, às 14h, também na região do Ibirapuera.

Os Acadêmicos do Baixo Augusta partem às 14h do cruzamento das Avenidas Paulista e Consolação. Com o tema Atentos e Fortes, o bloco homenageia Gal Costa com a participação de Céu e Marina Sena. O Olodum também fará parte.

Pedro Mariano

Pedro Mariano faz show em SP Foto: Brumini

Cantor estreia o show Novo Capítulo, mesmo nome de seu mais recente álbum. Acompanhado de um quarteto, Mariano apresenta as novas canções Era Pra Ser, Bem Perto e Cais, sem deixar de cantar seus sucessos de carreiras, entre eles, Livre Pra Viver, Simplesmente e Um Pouco Mais Perto. Hoje (10), 22h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 120/R$ 200. bit.ly/pedromariano1

Nando Reis

Nando Reis toca sucessos da sua ex-banda Titãs Foto: Carol Siqueira

Com mais de 40 anos de carreira, Nando enfileira seus grandes sucessos, que passam também pelo repertório da banda Titãs. Estão no roteiro canções como Onde Você Mora, Na Estrada, Dois Rios, O Segundo Sol, Relicário e All Star. O filho do compositor, Sebastião Reis, participa da banda. No domingo, a dupla Anavitória é a convidada especial do show.

Sáb. (11), 22h; dom. (12), 20h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 140/R$ 300. bit.ly/nandoreisshow

Tulipa Ruiz

A cantora apresenta o repertório do álbum Habilidades Extraordiárias, seu mais recente trabalho. Com canções compostas durante a pandemia, o álbum fala de temas como estar vivo e o presente. Entre as músicas, estão Não Pira, Novelos, Kamikaze Total e O Recado da Flor.

Sáb. (11), 20h; dom. (12), 18h. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, R$ 15/R$ 50. bit.ly/tuliparuiz1

João Bosco e quarteto

Acompanhado de um quarteto, o cantor e compositor mineiro mostra canções que gravou ao longo de 50 anos de carreira. Entre elas, muitas são grandes conhecidas do público, como os sambas O Bêbado e a Equilibrista e O Mestre Salas dos Mares e as baladas Jade e Quando o Amor Acontece.

Sáb. (11), 20h e 22h30. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação. R$ 220/R$ 360. bit.ly/joãoboscoquarteto

Graziela Medori e Alexandre Viana

A cantora, que participou da temporada mais recente do The Voice, e o pianista e arranjador estreiam o show Ouro de Mina, dedicado à obra do compositor Djavan. Entre as músicas escolhidas por eles estão Sina, Esquinas, Oceano, Capim e Flor de Lis.

3ª (14), 22h30. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação. R$ 90/R$ 108. bit.ly/grazielaealexandre

Far From Alaska

A banda potiguar, formada por Emmily Barreto (vocais), Cris Botarelli (Steel Guitar, Sintetizador e vocais) e Rafael Brasil (guitarra), que faz rock em inglês, mostra no palco canções que lançou em seu mais novo single, batizado de 3, que traz músicas como Cuz You e Txananam.

Hoje (10), 20h30. Sesc Belenzinho. Comedoria. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 12/R$ 40. bit.ly/farfromalasca

Bocato

O trombonista, um dos mais respeitados do País, se reúne com o saxofonista Márcio Negri, para, acompanhados de banda, apresentarem o repertório da trilogia dos discos Acid Samba, estilo criado por Bocato que mistura jazz, samba, funk e música eletrônica. Entre as canções que estarão no show estão Living in jaçanã, Pajelança e Cacique Cantareira.

Dom. (12), 19h30. Bourbon Street. R. Dos Chanés, 127, Moema. R$ 65.

Castello Branco

O projeto Estéreo MIS, dedicado à música independente, apresenta o cantor e compositor em um show no formato voz & violão. Criado em um monastério, o artista carioca é autor de canções como Céu da Boca e Santa Teresa e tem parcerias como Zélia Duncan, Duda Beat e Rubel.

Hoje (10), 21h. Museu da Imagem e do Som. Av. Europa, 158, Jd. Europa. R$ 20. https://mis-sp.byinti.com/#/ticket/

Teatro

Entre peles e casacos

0 Vison Voador, uma adaptação de Marcus Caruso, ganha nova montagem. Foto: @erikalmeida

Comédia de muito sucesso nos anos 1980 e 1990, O Vison Voador, uma adaptação de Marcus Caruso, ganha nova montagem. A história se passa em uma loja de peles na qual o gerente e sócio presenteia uma mulher com um casaco, gerando desconfiança de seu marido. Ele, então, decide presentear sua secretária com o mesmo vison, motivo de situações improváveis e encontros inesperados. No elenco, dirigido por Léo Stefanni, estão nomes como Rosi Campos e Oscar Magrini.

Estreia hoje (10). 6ª, 21h e sáb., 17h e 21h. Teatro Raul Cortez. Rua Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista. R$ 90/R$100. Até30/4. bit.ly/visonvoador

E o Zé, quem é?

E o Zé, quem é?, livremente inspirado na história de Kaspar Hauser Foto: Priscila Prade

O espetáculo infantil E o Zé, quem é?, livremente inspirado na história de Kaspar Hauser, se passa em uma país supostamente fictício, de governo autoritário, no qual um menino é achado sozinho e em trapos, no meio de uma praça. Como ninguém sabe quem ele é, os agentes do governo concluem que ele pode se tornar qualquer coisa e decidem leva-lo preso – o que aumenta a curiosidade da cidade sobre sua identidade. O texto e a direção são assinados por Marcello Airoldi.

Estreia sáb. (11). Sáb. e dom., 16h. Teatro Cacilda Becker. R. Tito, 295, Lapa. Grátis (retirar 1h antes). Até 5/3.

Humilhação

O espetáculo Humilhação reúne dramaturgias curtas de Carla Kinzo, Cláudia Barral, Lucas Mayor e Marcos Gomes, escritas a partir do ensaio homônimo do escritor norte-americano Wayne Koestenbaum. Ao falar sobre a vergonha do oprimido, a peça aborda questões como o processo de seleção de emprego em grandes empresas, o tribunal da internet e a ascensão de uma nova classe conservadora que pretende fechar os teatros.

Hoje (10) e sáb. (11), 21h. dom. (12), 19h. Teatro Alfredo Mesquita. Av. Santos Dumont, 1.770, Santana. Gratuito (retirar ingresso 1h antes).

Thiago Ventura

O comediante Thiago Ventura apresenta seu novo show solo de comédia, Modo Efetivo. Foto: NETFLIX

O comediante Thiago Ventura, que faz parte do elenco dos grupos:4 Amigos, Comédia ao Vivo e a Culpa é do Cabra, apresenta seu novo show solo de comédia, Modo Efetivo. Ex-bancário, e com um especial de sucesso na Netflix, Ventura faz piada com situações do cotidiano da “quebrada”, entre outros temas.

5ª, 21h30. Teatro Opus Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação. R$ 80. Até 27/4. bit.ly/thiagoventura1

Exposição

Ana Vitória Mussi

Retrospectiva do trabalho de mais de quatro décadas da artista-fotógrafa Ana Vitória Mussi, com fotos, imagens em movimento, objetos e instalações. A artista se apropria de cenas corriqueiras e imagens do cinema e da televisão para criar novos significados. A curadoria é de Paulo Kassab Jr.

Inauguração sáb. (11). 2ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 11h/15h. Galeria Lume. Rua Gumercindo Saraiva, 54, Jardim Europa. Gratuito. Até 18/3.

Mostra Meu corpo: território de disputa

A exposição coletiva Meu corpo: território de disputa, com curadoria de Galciani Neves, reúne trabalhos de 27 artistas mulheres de diferentes gerações. A mostra é dividida em três eixos: A liberdade também é um combate, Fabular uma anatomia experiencial e Corpo-floresta em desbunde, com pinturas, fotografias, esculturas e fotografias. Entre as participantes estão nomes como Anna Bella Geiger, Brígida Baltar, Monica Ventura, Regina Parra, Sumé Vasconcellos e Tadáskía.

2ª a 6ª, 10h/19h; Sáb., 11h/15h. Galeria Nara Roesler. Av. Europa, 655, Jardim Europa. Gratuito. Até 18/3.

Passeio

Desfile de roupas coreanas

Como parte do 60º aniversário da imigração coreana no Brasil, o Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB) promove a Parada Hanbok, um desfile de roupas tradicionais coreanas, com a participação de 103 voluntários. Haverá também apresentações de dança e de música coreana e um show de K-POP com o grupo cover KC Girls.

Dom. (12), 12h. Av. Paulista, entre a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e a Rua Carlos Sampaio. Bela Vista. Gratuito.