Preocupe-se, querida

A desestruturação das relações de trabalho, duvidar-se da verdade e o descrédito da representatividade são alguns dos caninos que arrancam o couro de democracias. Intolerância e individualismo emergem. A precarização assusta. A saída seguiu um atalho surpreendente: a volta ao passado. Sociedades progressistas são atacadas por ideias conservadoras.

Duas das maiores democracias, Estados Unidos e Brasil, foram abduzidas por propostas do século anterior. Lá, o fim do direito ao aborto abalou uma conquista do movimento dos direitos civis, especialmente das mulheres. A daqui elegeu ideais de torturadores e AI-5.

Curiosamente, tanto lá quando aqui as mulheres foram às urnas e deixaram seu voto contra líderes extremistas. Curiosamente, tanto no cinema quanto na literatura, o retrocesso social deu no boom de livros e filmes distópicos.

Harry Styles e Florence Pugh interpretam Jack e Alice no filme 'Não Se Preocupe, Querida', previsto para estrear em 23 de setembro de 2022 e é dirigido por Olivia Wilde.

Achávamos que a série The Handmaid’s Tale, em que a teocracia cristã da República de Gileade subjuga as mulheres, era baseada no regime de aiatolás. Sua autora canadense foi profética. A Suprema Corte americana deu uma guinada e revogou uma decisão dos anos 1970.

Na série Westworld, um parque temático oferece aos visitantes a chance de viver como no Velho Oeste. A nostalgia ganha uma atração sádica: a sintética Dolores representa uma peregrina que pode ser estuprada em seu celeiro pelo turista.

Em Não se Preocupe, Querida (HBO Max), o casal Alice e Jack vive numa cidade planejada pela empresa Victory, na ensolarada Califórnia, como num comercial de geladeira dos anos 1950: ele parte de manhã com seus vizinhos homens para a firma, ela faz atividades do lar com aparente alegria.

Fofoca com as vizinhas. Vão às compras. Não se entedia. Anoitece, e ela o recebe arrumada e com um copinho de uísque servido e a janta no forno. Sempre disposta.

Tem alguma coisa de artificial como em The Truman Show, em que um homem não sabe que vive numa sociedade simulada transmitida pela TV.

Tem alguma coisa errada. Jack tem uma mulher submissa, que não faz perguntas e está sempre apaixonada.

Alice não questiona seu papel social, até começar a ter delírios. Sua imagem no espelho tem delay. As paredes se mexem: alucinações. Deprime-se. Flashbacks despertam. O final é espetacular. A realidade é revelada.

O filme da diretora Olivia Wide e da produtora e roteirista Katie Silberman tem uma missão: denunciar a nostalgia e a ilusão de equilíbrio de uma sociedade patriarcal.

Aqui brotou um discurso moralista em que eles vestem azul, e elas, rosa, e que a “recatada e do lar” é a mulher ideal. Não era bem isso com que a eleitora contava. Até no Irã elas dizem basta!