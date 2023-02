Prepare-se: Semana tem Chagall em SP, ‘Titanic’ em 3D, cinema a R$ 10 e muito mais

A semana começa em São Paulo com a notícia da abertura de uma importante exposição com quase 200 obras de Marc Chagall (1887-1985) no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). A mostra, Marc Chagall: Sonho de Amor, tem entrada gratuita.

Na programação, há ainda a estreia de Titanic em 3D, cinema com ingressos a R$ 10, lançamento de livro infantil com oficina de caligrafia japonesa, documentário sobre envelhecimento e a última chance de assistir à peça Três Mulheres Altas. Para quem preferir ficar em casa, tem a estreia de Na Sua Casa ou Na Minha, comédia romântica com Reese Witherspoon e Ashton Kutcher na Netflix (veja aqui o que mais chega à plataforma em fevereiro).

Chagall no CCBB

Uma grande exposição no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) apresenta o trabalho de um dos maiores mestres da pintura. Marc Chagall: Sonho de Amor traz a São Paulo 191 obras do pintor de origem russa, nascido em 1887, além de alguns de seus poemas. A exposição já passou pelo Rio, Brasília e São Paulo e foi vista, nesses lugares, por mais de 560 mil pessoas. A mostra fica em cartaz até 22 de maio.

Marc Chagall ganha exposição gratuita no CCBB Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Marc Chagall: Sonho de Amor

De 8/2 a 22/5, das 9h às 20h (fecha 3ª)

Onde: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo (Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico)

Grátis. Ingressos disponíveis em bb.com.br/cultura e na bilheteria do CCBB SP

Titanic de novo nos cinemas

Cena de 'Titanic', sucesso de bilheteria e no Oscar Foto: Paramount

Um dos maiores sucessos de bilheteria da história do cinema e vencedor de 11 Oscars, Titanic, drama baseado na trágica história do luxuoso navio que bateu em um iceberg em 1912, durante sua viagem inaugural, volta às salas agora em uma versão 3D. O filme de James Cameron, protagonizado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, comemora 25 anos em 2023. Titanic 3D estreia na quinta, 9. James Cameron fala, aqui, sobre o projeto.

Lançamento infantil com oficina

Ilustração de Amanhã. de Lúcia Hiratsuka Foto: Reprodução/Lúcia Hiratsuka

A escritora e ilustradora Lúcia Hiratsuka autografa seu novo livro Amanhã na Livraria Pé de Livro neste sábado, 11, às 15h. A partir de reminiscências da infância, o livro entrelaça três histórias, de tempos diferentes, relacionadas com a ida das três personagens à escola. A primeira história resgata as memórias da autora e nos leva ao ambiente rural onde ela viveu, descrevendo seu percurso até a escola (ela falou sobre isso uma entrevista ao Estadão). A segunda também se passa no Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o governo brasileiro proibiu o uso da língua japonesa, fechando escolas, desautorizando a circulação de periódicos e impedindo os imigrantes e seus descendentes de viajarem livremente. A terceira é o relato de Orie, imigrante japonesa que relembra sua infância no Japão. O livro é um lançamento da Pequena Zahar e haverá uma oficina de caligrafia japonesa com pincel. Para participar, basta enviar o nome e a idade da criança por mensagem direta para a livraria, pelo Instagram @pedelivro. A atividade é gratuita. A Pé de Livros foi inaugurada em 2021 e é especializada em literatura para crianças. Vale a visita.

Lançamento de ‘Amanhã'

Dia 11/2, às 15h

Onde: Livraria Pé de Livro (Rua Tucuna, 298 - Pompeia)

Última chance de ver ‘Três Mulheres Altas’

Cena da Peça 'Três Mulheres Altas' Foto: Pino Lopes

A peça Três Mulheres Altas, clássico de Edward Albee dirigido por Fernando Philbert, com Suely Franco, Deborah Evelyn e Nathalia Dill no elenco, encerra sua temporada paulistana neste domingo, 12, no Teatro Tuca. A peça traz comédia mordaz que reflete sobre a passagem do tempo por meio do acerto de contas entre três gerações.

Três Mulheres Altas

6ª e sábado, às 20h, e domingo, às 17h

Onde: Teatro Tuca (Rua Monte Alegre, 1024 - Perdizes)

Ingressos: R$ 35 a 140

Diferentes formas de encarar o envelhecimento

O documentário Além do Aposento estreia no Cine Marquise nesta quinta-feira, 9. Dirigido por Gabriel Martinez, o filme discute o envelhecimento e as diferentes formas de encarar a aposentadoria a partir do olhar de seis idosos e conta com a participação do gerontólogo Alexandre Kalache, presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil e codiretor da Age Friendly Foundation.

Além do Aposento

Estreia: 9/2, às 20h30

Onde: Cine Marquise - Av. Paulista, 2.073 - Cerqueira César

Para ver no cinema

Começa na quarta-feira, 9, e segue até o dia 14, a Semana do Cinema, com ingressos promocionais a R$ 10. Em São Paulo, redes como o Cinemark, UCI e Cinesystem participam da ação e entre os filmes que estarão disponíveis estão Avatar 2: O caminho da Água, Gato de Botas 2 e M3GAN. Algumas redes adotarão regras diferentes para a compra de ingressos. A UCI, por exemplo, disponibilizará ingressos em sessões de salas IMAX e Xplus pelo valor promocional, enquanto o Cinemark o fará apenas em sessões 2D.

Para ver em casa

Estreia na Netflix nesta sexta, 10, a comédia romântica Na Sua Casa ou Na Minha, com Reese Witherspoon e Ashton Kutcher. Apesar de opostos, Debbie e Peter são grandes amigos. Eles trocam de casa por uma semana, e essa experiência pode abrir as portas para o amor. Confira mais estreias do mês da Netflix e de outras plataformas de streaming.