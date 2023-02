Preta Gil, em tratamento contra câncer no intestino, cancela bloco de carnaval

RIO -Em tratamento de um câncer de intestino, a cantora, atriz e empresária Preta Gil, de 48 anos, filha do músico Gilberto Gil, anunciou nesta quarta-feira, 1, o cancelamento de suas atividades durante o carnaval deste ano. Ela é a estrela do Bloco da Preta, que desfila desde 2009 no Rio, com cerca de 100 mil pessoas. A apresentação deste ano seria na avenida Presidente Antônio Carlos, que será o palco dos blocos de maior público. A artista também se apresentaria em São Paulo. Preta quer se dedicar exclusivamente ao tratamento médico.

“A Liga Entretenimento informa que as atividades de carnaval da cantora Preta Gil estão canceladas. A artista estará totalmente dedicada a sua recuperação nos próximos meses”, diz texto publicado na tarde desta quarta-feira nas redes sociais da artista.

“Todos que convivem comigo e me conhecem sabem o quanto o carnaval é importante pra mim e pros meus fãs, um momento mágico (em) que celebramos a vida e o amor. Este ano não conseguirei realizar os blocos, vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura, mas tenho certeza que no próximo ano estaremos juntos novamente”, acrescenta.

Preta Gil cancelou participação no carnaval para tratar da saúde Foto: Silvana Garzaro/Estadão





Preta foi diagnosticada com câncer no início de janeiro. “Tenho adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante”, anunciou nas redes sociais, em 10 de janeiro. Dias antes ela começou a sentir fortes dores abdominais, e por isso se submeteu a uma bateria de exames.