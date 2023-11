O Primavera Sound anunciou nesta quinta-feira, 2, o cancelamento da participação de Grimes, ex-namorada de Elon Musk, no festival. Ela era um dos principais nomes a se apresentar no primeiro dia do evento, com show marcado para o sábado, 2 de dezembro.

Em um comunicado nas suas redes sociais, o Primavera Sound apenas disse que o cancelamento foi motivado “por questões pessoais”. No início de outubro, Grimes, nome artístico de Claire Boucher, começou uma batalha judicial contra Elon Musk e protocolou um pedido reconhecendo o parentesco dos três filhos que tem com o empresário, bem como a guarda e a proibição de transferência dos menores para fora da Califórnia.

Lineup atualizado do Primavera Sound, com shows de Kelela e Filipe Catto substituindo Grimes e Puerto Candelaria Foto: Divulgação

O ex-casal busca reconhecer a paternalidade de três crianças: X Æ A-Xii (cujo apelido do menino é X), Exa Dark Sideræl (também conhecida como Y) e Techno Mechanicus Musk (apelidado Tau). Antes, em 7 de setembro, o empresário já havia protocolado um pedido na Justiça americana para assumir a responsabilidade e reconhecer o parentesco das crianças. Nos Estados Unidos, esse processo é geralmente utilizado quando as crianças são nascidas de um casal que não formalizou o matrimônio legalmente.

Além de Grimes, o Primavera Sound também anunciou o cancelamento da apresentação do grupo colombiano Puerto Candelaria, que faria um show em 3 de dezembro, segundo dia do evento. A razão informada foi “por motivos de agenda”.

A cantora Kelela, que lançou este ano o elogiado álbum Raven e tem parcerias com as brasileiras Jup do Bairro, Linn da Quebrada e Badsista, vai assumir o espaço de Grimes e se apresenta no primeiro dia do Primavera Sound. Já Puerto Candelaria dará a vez para Filipe Catto e seu recém-lançado Belezas são coisas acesas por dentro, disco de tributo a Gal Costa.