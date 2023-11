Priscilla comenta repercussão sobre mudança de visual: ‘Vida do artista é feita de ciclos’

Priscilla, ex-Alcântara, comentou a repercussão do seu novo visual durante participação no Encontro Com Patrícia Poeta, da Rede Globo, na manhã desta sexta-feira, 17. A cantora recebeu críticas após abandonar o cabelo castanho comprido para adotar fios curtos e vermelhos. Veja abaixo.

“Por ser uma artista pop, a gente gosta de trabalhar com era. Não é a primeira vez que mudo meu visual radicalmente. Eu me divirto muito fazendo isso. Costumo dizer que isso tudo foi uma construção de longo prazo”, disse ela.

Priscilla também comentou que quem não acompanhou sua carreira pode se surpreender com o novo look. “O pessoal que pega o bonde andando, se assusta. Tipo, ‘Meu Deus, ontem era isso e agora é isso?’. Mas, na verdade, eu tenho feito essa construção há muito tempo. (...) A vida, principalmente do artista, é feita de ciclos”, completou.

Priscilla comenta mudança no visual durante participação no 'Encontro com Patrícia Poeta' Foto: Reprodução/Instagram/@_apriscilla_

A mudança de visual tem a ver com a mudança de gênero musical na carreira da cantora. Conhecida pelo gospel, Priscilla surpreendeu o público ao anunciar uma fase pop com os singles Fã Incubado e Quer Dançar.

“Eu sabia que ia chegar o momento de me apresentar como uma artista pop. Eu precisei encerrar um [ciclo] para começar esse”, afirmou.

Continua após a publicidade





Relembre o caso

Priscilla Alcântara, que agora usa o nome artístico Priscilla, exibiu um novo visual para o público. O novo look marca mais uma das novidades da cantora, que saiu do segmento gospel e agora entra em uma fase pop. No entanto, a mudança de imagem não foi bem-recebida pelos fãs evangélicos da artista.

“Me despeço também de ser sua seguidora”, comentou uma internauta. “Como se perdeu, meu Deus do céu”, escreveu outra.

Apesar disso, outros fãs comemoraram o novo visual e até responderam às críticas. “Deixem essa menina em paz. Se você não curte a arte dela, o trabalho dela, caramba, vai viver a sua vida”, comentou uma seguidora de Priscilla.