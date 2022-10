Programação diversificada para agradar aos pequenos

Continua após a publicidade

www.bora.ai - O mês das crianças tem tanta opção que é difícil ficar em casa. Tem atividades esportivas, shows musicais, teatro, contação de histórias, circo e oficinas em todos os cantos da cidade – incluindo diversas gratuitas.

Confira a nossa seleção e bora aproveitar!

O projeto Bonecaria traz oficinas e apresentações teatrais sob a temática dos bonecos. Entre as atrações estão espetáculos de bonecos com a consagrada Cia. Trucks e a Cia Meias Palavras de Pernambuco.

Isso é Coisa de Criança Com Cia Trucks. 8 e 9 de outubro de 2022. Sábado e domingo, às 11h. Espaço Crianças - 3° andar. Livre. 60 minutos. 50 lugares. R$25,00 (inteira)

Sonhatório com a Cia Trucks. Dias 15 e 16 de outubro de 2022. Sábado e domingo, às 11h.Espaço Crianças - 3° andar. Livre. 60 minutos. 50 lugares. R$25,00 (inteira)

As Travessuras de Mané Gostoso com a Cia Meias Palavras (PE). De 8 a 16 de outubro de 2022. Quarta (12/10), sábados e domingos, às 16h30. Praça - Térreo. Livre. 60 minutos. Gratuito e sujeito a lotação.

Oficina Pintura de Bonecões! De 8 a 23 de outubro de 2022. Quarta (12/10), sábados e domingos, às 11h30. Praça - Térreo. Livre. 120 minutos. 20 lugares. Gratuito. Sujeito à lotação.

Oficina de Criação de Bonecas Abayomi. De 9 a 23 de outubro de 2022. Domingos, às 11h. Biblioteca - 15° andar. Livre. 120 minutos. 10 lugares. Inscrições no local da atividade, com 1h de antecedência ao início.

Construção de marionetes de papel. De 8 a 23 de outubro de 2022. Quarta (12/10), sábados e domingos, às 11h30. Praça - Térreo. Livre. 120 minutos. 20 lugares. Gratuito. Sujeito à lotação.

Show Estórias de Cantar com a Banda Estralo tem composições de Chico Buarque de Holanda, Milton Nascimento, Vinícius de Moraes, Toquinho, Erasmo Carlos, Arnaldo Antunes, Marisa Monte, entre outros ganham uma roupagem para divertir crianças e adultos. Dia 12/10, quarta, às 17h na Praça Coberta. Gratuito. Livre.

Um Voo Na Floresta com a Cia Meu Corpo Meu Brinquedo. O espetáculo adentra o universo de uma floresta, descobrindo no corpo e no espaço como construir um cenário de bichos, brincadeiras e lendas. O público participa tanto apreciando momentos dançados pelo grupo, onde narrativas de histórias vão se desenrolando, quanto convidados a compor com os bailarinos, pesquisando as possibilidades do corpo e do movimento em espaço coletivo. Dia 9/10, domingo, às 17h. Pça Coberta. Gratuito. Livre.

Entre E Saias - Uma Brincadeira Dançada, com Quintal Tangará. Uma intervenção para o público infantil, para espaços abertos que propõe uma brincadeira dançada que entrelaça corpo-espaço-objeto. Por meio das provocações sugeridas pelos artistas, o público é convidado a vestir saias e a dançar junto com o elenco, experimentando e criando o seu próprio repertório de movimento, embalados por um inventário sonoro que traz ainda mais vida à brincadeira. Dia 12/10, quarta, às 12h. Convivência. Gratuito. Livre.

Mundo Aflora é uma jornada fantástica de dois músicos viajantes com coreografias, números de música corporal, instrumentos musicais feitos com sucata e brincadeiras com a plateia. O repertório combina canções autorais e cantigas de diversas localidades e tradições, além de proporcionar a conexão de crianças e adultos com o espírito vivo da infância. 12 de outubro, às 16h. Gratuito com inscrições pelo site Sala Itaú Cultural. 50 minutos. Livre.

Contos e cantos da Guiné Bissau. A Cia Oya Ô leva leva lúdicos africanos acompanhadas dae percussão. Entre elas, a Lenda do tambor, O caçador e o crocodilo e É no fogo que eu nasci, que refletem sobre a sociedade. 12 de outubro, às 11h. No andar térreo do Itaú Cultural. 50 minutos. Livre.

O Museu traz oficinas especiais durante o mês. No final de semana terá a Oficina Pintura: Artista por um dia baseada no espaço Mondrian: Do Figurativo ao Abstrato, com composição de cores vibrantes que destacam a trajetória inspiradora do artista renomado Piet Mondrian. Nela, as crianças podem relacionar a experiência que já obtiveram na sala para criarem suas próprias obras de arte. Dias 8 e 9 de outubro. 10h, 11h, 12h, 14h30, 15h30 e 16h30. Ingressos para entrar no museu a partir de R$70 (as terças, meia entrada de 2 a 12 anos).

Teatro Infantil

Uma viagem ao universo da cultura popular nordestina com foco na rima, na poesia e na literatura de cordel é o pano de fundo para o espetáculo da Cia Mar. A montagem traz à cena as aventuras de uma princesa muito determinada e corajosa, que questiona as tradições do reino em que vive. No palco, as duas atrizes, que narram toda a história e ao mesmo tempo dão vida aos inúmeros personagens, são acompanhadas por músicas originais e uma cantiga de domínio público, executadas ao vivo pelo trio de musicistas com instrumentos de percussão, violão, violino e rabeca. Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo. Dias 7 a 30 de outubro. Sexta a domingo, 11h. Sessões extras dias 12 e 30 de outubro, 15h. Gratuito (Mediante a retirada na bilheteria do CCBB uma hora antes do espetáculo). 60 minutos. A partir de 6 anos.

No espetáculo circense Augustine, Greice e Úrsula decidem criar seu próprio circo e rodar pelo mundo após muito tempo trabalhando em diversos teatros e circos e cansadas dos mandos e desmandos dos patrões. Em cena, adaptação do circo tradicional, música, poesia e interação com a plateia que levam o universo feminista em sua trajetória cômica, para crianças, jovens e adultos. Sesc Santana. 09, 10 e 12/10. Sábado, domingo e quarta-feira, às 14h. Gratuito. Livre.

O musical inspirada no filme da Disney, traz um elenco de 33 atores e nomes consagrados do teatro musical, como Fabi Bang no papel principal. Para a semana das crianças terá sessões extras. Teatro Santander. 12/10 às 15h e às 19h, 13 e 14/10 às 17h, 15 e 16/10 às 15h e às 19. De R$65 (quintas e sextas, inteira balcão A) a R$300 (sábado e domingo, área VIP, inteira). Livre.

A peça infanto-juvenil aborda o momento histórico da pandemia e os desafios de quem não pôde ficar em isolamento social, como os entregadores de delivery, médicos, e catadores de recicláveis. Parque Estadual Jaraguá . 12/10 às 11h00 e 15h00. Gratuito. Livre. 70 minutos.

Neste divertido repertório, a narradora reúne contos da tradição oral com personagens astutos que não desistem de seus sonhos e conquistas, entre eles, o levado “Macunaíma”, cuja lenda inspirou o escritor Mário de Andrade a fazer uma homenagem à preguiça. Projeto Bixiga tem Leitura, no espaço público da Praça Dom Orione. Dia 09/10 às 11hs. Gratuito. Livre.

O espetáculo “A Terra dos Meninos Pelados” é baseado no clássico infanto-juvenil de Graciliano Ramos. Conta a história de Raimundo, um garoto diferente de todos os outros por ter um olho preto, o outro azul e a cabeça pelada. Cansado de não ter com quem conversar, parte para uma viagem a Tatipirun, uma terra onde todos os meninos são como ele. Biblioteca Parque Villa-Lobos. Dia 12/10 das 16h às 17h. Gratuito. Indicada para crianças a partir de 7 anos e não é necessário fazer inscrição.