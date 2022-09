CCXP 22: Funko anuncia presença no evento em São Paulo

A Funko, marca conhecida por seus brinquedos colecionáveis, anunciou nesta terça-feira, 13, que participará pela primeira vez da Comic Con Experience 2022 (CCXP 22), festival de cultura pop que será realizado no São Paulo Expo de 1 a 4 de dezembro de 2022. A CCXP será o primeiro evento global em que a Funko marca presença fora dos Estados Unidos.

Mantendo a tradição de lançamentos, a Funko também se prepara para lançar uma coleção exclusiva de figuras e outros produtos durante a visita ao País, que será anunciada nos próximos meses. “Estamos empolgados em trazer a Funko para o Brasil. A equipe escolheu o País como nosso primeiro Con internacional por causa da incrível base de fãs”, destaca o CEO da Funko, Andrew Perlmutter.

O Brasil está entre os países que têm mais seguidores engajados nas redes sociais da Funko, com o terceiro maior número de seguidores em todos os canais. “O engajamento e a presença dos fãs brasileiros em nossas redes sociais foi decisivo na hora de escolher participar da CCXP 22 como nosso primeiro evento fora dos EUA. Nossos fãs brasileiros sempre foram alguns dos mais apaixonados”, disse o diretor criativo da Funko, Brian Mariotti.

Os brinquedos colecionáveis são responsáveis por um grande movimento no mercado da cultura pop e têm muitos fãs ao redor do mundo. Com tanto sucesso, a Funko é parceira de grandes licenciadores para usar seus personagens como moldes para as figuras de vinil.

Para a presença da marca de sucesso no evento brasileiro, a Funko está organizando uma série de ações para influenciadores e fãs apaixonados por bobbleheads. A empresa terá uma zona exclusiva na conferência, com acesso à nova coleção e figuras colecionáveis, além da presença de representantes e executivos da marca.