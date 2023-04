Exposição da Marvel chega ao Brasil e ‘transforma’ visitantes em heróis

Tão logo a exposição Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N foi anunciada no Brasil, fãs dos super-heróis que fazem sucesso nas revistas em quadrinhos e nos cinemas já começaram a fazer uma lista de perguntas sobre a mostra. Algumas delas: os adereços e roupas que serão exibidos são originais ou réplicas? Crianças podem entrar? Pode ir de cosplay? Até quando ficará em cartaz? Só terá São Paulo?

A reportagem do Estadão foi atrás de respostas e também de outros detalhes sobre a atração que já passou por Londres, Nova York, Las Vegas, Paris, Santiago, entre outras localidades, e está em cartaz em Toronto.

Exposição imersiva Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. Foto: Marvel

A Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N (Superintendência de Treinamento Avançado Tático de Inteligência, Operações e Notícias) vai ocupar uma tenda de 3 mil m² no Parque Villa-Lobos, zona oeste da cidade. Dezoito carretas trarão o material para o Brasil.

A exposição será dividida em áreas temáticas. Uma delas é dedicada justamente aos heróis – estarão nela Capitão América, Homem de Ferro, Capitã Marvel, Pantera Negra, Viúva Negra, Hulk, Thor, Gavião Arqueiro, entre outros. Os filmes da Marvel Studios também terão espaço no evento. O percurso todo, segundo a organização, dura entre 60 e 90 minutos, mas nada impede que os fãs fiquem por mais um tempo no espaço.

O conceito é aquele que ganha cada vez mais a preferência do público: a experiência imersiva. Entenda por isso salas nas quais o visitante poderá, por exemplo, controlar os movimentos do Hulk, tocar no martelo do Thor ou jogar em grandes telas. Os ambientes “instagramáveis” também são uma aposta da mostra.

Originais ou réplicas?

Continua após a publicidade

As roupas e os adereços são todos produzidos pela Marvel. Isso não significa, entretanto, que os fãs estarão diante do uniforme ou do escudo do Capitão América usado pelo ator Chris Evans durante as filmagens do longa que levou o herói para os cinemas. Tratam-se de peças do acervo da Marvel. Um mix de originais com réplicas.

Exposição imersiva Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. Foto: Marvel

A mostra tem uma narrativa que une entretenimento com educação. O mote é que o visitante poderá se tornar um Vingador. Para isso, terá que acompanhar conteúdos que falam sobre química e física, entre outras curiosidades sobre o universo dos heróis.

Segundo Francesca Alterio, diretora de Festivais e Marketing da T4F, coprodutora do evento, com esse caráter, cada um poderá mergulhar o quanto quiser no universo dos Vingadores. Para ela, a Marvel Comics, pertencente a The Walt Disney Company, ainda é um mercado pouco explorado em termos de experiência ao vivo aqui no Brasil. “Os donos da marca sabem do potencial do País para receber uma exposição como essa. Eles têm o número de bilheteria dos filmes”, conta.

A exposição não é uma atração nova. Está rodando o mundo há cerca de 10 anos. Por isso, para o Brasil, a T4F e a Marvel Brasil decidiram fazer algumas adaptações no conteúdo.

Exposição imersiva Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. Foto: Marvel

A ideia, de acordo com José Toro, diretor de produção da atração, é oferecer um olhar mais cuidadoso e específico para os fãs brasileiros. A área dedicada ao Homem-Formiga, personagem que tem chamado atenção por aqui, por exemplo, será ampliada. A terra de Wakanda, lar do Pantera Negra, é outro território que mereceu atenção da produção brasileira.

Continua após a publicidade

“A mostra do Brasil será a primeira a ser 100% aprimorada. Depois, essas mudanças serão integradas a nível global. A Marvel esteve muito aberta às nossas sugestões”, diz Toro.

A mostra começa em 3 de maio, vai até setembro e não percorrerá outras cidades brasileiras. E, sim, crianças de todas as idades serão bem-vindas, assim como quem deseja ir ao evento com o cosplay de seu personagem favorito.

Ingressos

Os ingressos, com horário marcado, custam, em média, R$ 80. Eles já estão à venda para clientes da Brasilprev, uma das patrocinadoras da mostra, e, no dia 12 de abril, serão liberados para o público em geral.