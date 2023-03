O primeiro mangá com inteligência artificial é criado no Japão

AFP - O autor de um mangá de ficção científica prestes a ser lançado no Japão admite ter “absolutamente zero” talento para desenhar, por isso usou inteligência artificial (IA) para criar sua saga distópica.

Os gadgets e criaturas em Cyberpunk: Peach John foram primorosamente criados por Midjourney, uma ferramenta de IA que vira o mundo da arte de cabeça para baixo, juntamente com Stable Diffusion e DALL-E 2.

É o primeiro mangá japonês totalmente desenhado por IA e levantou questões sobre a ameaça que a tecnologia poderia representar para empregos e direitos autorais na indústria multibilionária de quadrinhos do Japão.

O editor interino Masakado Kunisawa folheia um exemplar de Cyberpunk: Peach John, revista de mangá feita por Inteligência Artificial Foto: Philip Fong / AFP

Rootport, pseudônimo do autor, levou apenas seis semanas para concluir o mangá de mais de 100 páginas, quando um cartunista levaria um ano para concluí-lo.

“Foi um processo divertido, me lembrou de jogar na loteria”, disse à AFP o criador de 37 anos.

Rootport, que escreveu tramas de mangá, inseriu combinações de texto como “cabelo rosa”, “garoto asiático” e “jaqueta de estádio” para gerar imagens do herói da trama em cerca de um minuto.

Continua após a publicidade

Posteriormente, organizou as melhores imagens em formato de quadrinhos para criar o livro, que já gerava interesse nas redes sociais antes de seu lançamento pela editora Shinchosha.

Estudantes recebem aula de design artístico na Tokyo Design Academy, em Tóquio Foto: Richard A. Brooks / AFP

Ao contrário do tradicional mangá preto e branco, o dele é colorido, embora os rostos do mesmo personagem às vezes apresentem formas muito diferentes.

Ainda assim, os geradores de IA “abriram o caminho para pessoas sem talento artístico entrarem” na indústria do mangá, desde que tenham boas histórias para contar, disse o autor.

Rootport disse que ficou satisfeito quando suas instruções escritas, que ele chama de “feitiços”, criaram uma imagem que ressoou com o que ele havia imaginado.

“Será a mesma satisfação que você sente quando desenha algo à mão? Provavelmente não”, ele admitiu.

Midjourney foi criada nos Estados Unidos e alcançou popularidade mundial após seu lançamento no ano passado.

Continua após a publicidade

Artista de Inteligência Artificial, com pseudônimo Rootpart, mostra trabalho feito por IA Foto: Richard A Brooks / AFP

Como outros geradores de imagens de IA, suas invenções fantásticas, absurdas e às vezes aterrorizantes podem ser muito complexas, gerando introspecção entre os artistas.

As ferramentas também enfrentaram dificuldades legais. A startup londrina responsável pela Stable Diffusion foi processada por supostamente fazer seu software com grandes quantidades de material protegido por direitos autorais da Internet sem obter permissão.

Alguns legisladores japoneses levantaram preocupações sobre os direitos dos artistas, embora especialistas digam que a violação de direitos autorais é improvável se a arte da IA envolver pouca criatividade humana.

Outros alertam que a tecnologia pode tirar empregos de jovens artistas de mangá, que pintam meticulosamente imagens de fundo para cada cena.

Quando a Netflix lançou um curta de animação japonês com fundos gerados por IA em janeiro, foi criticada online por não contratar cartunistas humanos.

Satoshi Kurihara, professor da Keio University, publicou um quadrinho apoiado por IA no estilo do falecido pioneiro do mangá Osamu Tezuka em 2020.

Continua após a publicidade

Os desenhos de um aluno em uma mesa durante uma aula de design de arte de mangá na Tokyo Design Academy, na área de Harajuku, em Tóquio. Foto: Richard A Brooks / AFP

Para esse projeto, havia cartunistas humanos para quase tudo, mas desde então a arte da IA proliferou e está “destinada” a influenciar a indústria do mangá no futuro, segundo Kurihara.

Alguns artistas de mangá acolhem as possibilidades que a tecnologia oferece.

“Eu realmente não vejo a IA como uma ameaça, mas acho que pode ser uma grande parceira”, disse Madoka Kobayashi, uma artista de mangá com uma carreira de mais de 30 anos.

A IA “pode me ajudar a visualizar o que está em minha mente e sugerir ideias iniciais que eu me desafio a melhorar”, disse à AFP.

A autora, que também treina artistas de mangá em uma academia de Tóquio, argumenta que o mangá não se baseia apenas na estética, mas também em enredos inteligentes. Nesse campo, “estou confiante de que os humanos ainda dominam”.

Ela evita copiar diretamente as imagens geradas diretamente do CGI porque “não sei de quem é o trabalho baseado”.

Continua após a publicidade

Na Tokyo Design Academy, Kobayashi usa estatuetas para aprimorar os desenhos a lápis dos alunos, incluindo detalhes que vão desde músculos até dobras em roupas e espirais de cabelo.

“A arte da IA “é ótima (...), mas acho a arte humana mais atraente precisamente porque é ‘bagunçada’”, disse o estudante Ginjiro Uchida, de 18 anos.

Os programas de computador nem sempre capturam as mãos ou rostos deliberadamente exagerados de um artista de mangá real, e “os humanos têm um senso de humor melhor”, acrescentou.

Rootport duvida que o mangá totalmente desenhado por IA domine porque os artistas reais são melhores em garantir que seus desenhos se encaixem no contexto.

Mas “eu também não acho que o mangá totalmente sem a ajuda da IA continuará a dominar para sempre”, esclareceu.