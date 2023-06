‘Turma da Mônica’ invade São Paulo em comemoração aos 60 anos do desenho

No ano de 2023 a amada e querida Turma da Mônica celebra 60 anos de vida. A data é tão especial que a Mauricio de Sousa Produções preparou diversas atividades para homenagear os personagens mais fofos do Brasil.

Com produções que vão até 2024, uma das novidades do MSP é a tirinha gigante que foi pintada na parede do Edifício Liege, que fica localizado na Rua Consolação, 2.750, no bairro do Pacaembu.

Alguns dos personagens retratados na obra de arte são: Mônica, Magali, Cebolinha, Cascão, Milena, Denise e Chico Bento. Além de uma participal do Jotalhão e do Louco.

O desenho estampado na parede remete à aquelas últimas tirinhas que ficam no final dos gibis, sempre contando uma história menor e rapidinha.

Turma da Mônica Foto: Divulgação/Mauricio de Sousa Produções

Outra ação que está rolando pela MSP é a exposição de diferentes Sansões criados. Foram convidados 30 estilistas para recriaram o coelho azul em diferentes materiais e cores. A exposição ficará disponível para o público de forma gratuita até o dia 23 de julho, no Shopping SP Market, em um espaço criado especialmente para a exposição.

Exposição é gratuita e fica aberta ao público até dia 23 de julho, no Shopping SP Market. Foto: Reprodução/Mauricio de Sousa Produções

