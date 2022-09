Netflix: ‘Queer Eye Brasil’ cativa pela emoção, mas escorrega com fórmula dos anos 2000

É difícil replicar reality shows com sucesso. Especialmente no Brasil. São poucas as experiências que de fato arrebatam audiência e conquistam o espectador. BBB e A Fazenda reinam. Mas o streaming chegou oferecendo opções mais nichadas, variadas e potentes.

O melhor exemplo dos últimos tempos talvez seja Queer Eye, da Netflix, que já tem seis temporadas na versão original produzida nos EUA. É um fenômeno. Tanto que gerou spin off no Japão, com elenco original, e franquia com equipes locais na Alemanha e agora no Brasil.

Por aqui a produção, como muitas, foi paralisada pela pandemia. Estava em estágios iniciais em 2019, quando este colunista que escreve deu o furo de que haveria uma edição brasileira.

Aperfeiçoamento

Queer Eye Brasil é mais uma prova da competência brasileira em fazer boa TV. Ainda que reproduzindo um formato já consolidado. A receita não é complicada.

Cinco pessoas LGBT+ mergulham na vida dos convidados – indicados por amigos ou familiares – para ver no que podem melhorar. A abordagem é sempre consensual e debatida, com as vantagens da mudança sublinhada pelos apresentadores.

O resultado é um tocante programa de ‘transformação pessoal’.

Comovente

A unanimidade pelo que deu para notar no Twitter é o episódio 2, que provoca lágrimas já nos primeiros cinco minutos. Imperdível. Acompanha a história de um pai que vive em função do filho depois de perder a mulher para o câncer.

Ele parou de cuidar de si. Este, aliás, deveria ser o capítulo de estreia. Gancho perfeito. Os outros cinco episódios mantêm a substância e arrebatam, cativam e emocionam. Mas poderiam ser 12.

Equipe

Os cinco fabulosos, ou fab 5, como são chamados os apresentadores do programa no Brasil, são o médico Fred Nicácio, responsável pela categoria de ‘Bem-estar’, o publicitário e especialista em comportamento Luca Scarpelli, de Cultura, o arquiteto Guto Requena, do Design e reformas, o stylist Rica Benozzati, do Estilo, e o cabeleireiro Yohan Nicolas, da Beleza.

Com este, confesso, fiquei com o pé atrás. É o único não brasileiro do grupo, tendo vindo da França há mais de sete anos: grata surpresa. O que também é gringo é o tema de abertura. Porém, ‘All Things’ foi remixada em funk pelo duo Tropkillaz exclusivamente para a versão brasileira, trazendo um borogodó local para o formato.

Vacilo

O original da Netflix é um reboot de Queer Eye for the Straight Guy (Olhar queer para o cara hétero, em tradução livre) exibido entre 2003 e 2007 nos EUA pelo canal Bravo. E aqui reside talvez a única falha sensível na adaptação brasileira.

O elenco só intervém em participantes heterossexuais – embora mulheres sejam incluídas. No exterior, desde o começo da nova versão, há indicados das mais diversas orientações sexuais e identidades de gênero. O que mostra um avanço no tempo, um alinhamento com a contemporaneidade.

Já no Brasil, a franquia replica a fórmula dos anos 2000 e apenas os hosts são do arco-íris. Não tinha necessidade. E nem retrata a pluralidade social do País. Aguardemos pela escalação da próxima temporada – pois merece.

Emprestada

Adotada tem um pouquinho da cara de Queer Eye. Eu juro. Pelo menos no aspecto do ‘estranho’ que chega e, com o próprio jeitinho, vai contaminando positivamente a família num processo de mútuo aprendizado.

O ‘estranho’, aqui, no caso, é a apresentadora Maria Eugênia Suconic. Sucesso na MTV Brasil, a série está com a terceira temporada disponível no Paramount+ e uma temporada #TBT onde ela revisita as famílias de longe.

Travessia

Na HBO Max, o reality A Ponte: The Bridge Brasil é uma boa para quem curte perrengue de sobrevivência. Ninguém passa fome, mas a cozinha provoca barraco. Tem mistura de anônimos e celebs, e a briga da atriz Danielle Winits vale o play.

Existe ainda uma aura de busca por autoconhecimento. Os discursos meritocráticos e motivacionais são meio chatos, mas isso passa. E, embora simpática, a apresentação do ator Murilo Rosa só se justifica no final.

Irrita um pouco quando os episódios não se encerram em si, mas dá para entender o cliffhanger pela estratégia de audiência.