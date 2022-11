Querendo ou não, estamos relacionados

Publicidade

Não concordamos com as nossas escolhas e podemos “discutir” seriamente quando falamos dos nossos times de futebol, sobretudo quando o seu time perdeu; eu como carne e você é um vegano convicto.

A ideia de liberdade tem muitas dimensões e, por isso, ela não sobrevive se eu não deixar que você exerça suas escolhas: das mais singulares e íntimas às mais gerais e públicas.

Por exemplo, eu não deixaria você sair nu pela rua; ou matar uma pessoa porque ela votou num candidato que você rejeita.

Motivos psicológicos governam o mundo cotidiano da casa, normas universais comandam o universo da rua. Mas ambos são parte de um sistema que organiza essas escolhas, coordenando-as.

'O presidente Jair Bolsonaro dizia que “jogava dentro das quatro”, remetendo sua conduta ao ideal de justiça do futebol. Mas se essa é a sua ética, o que assusta e é imperdoável é o modo que ele se recusou a admitir a derrota.' Foto: Wilton Junior/Estadão

Não se pode viver com liberdade tendo um prefeito ladrão, um governador corrupto, um judiciário parcial e um presidente incapaz de agir com bom senso numa pandemia e também no cotidiano.

A corrupção, como diria o sociólogo e filósofo Émile Durkheim, é um fato universal, mas ela só é normal se for reprimida.

Continua após a publicidade

Mascarada como malandragem ou estratégia política, ela vira um projeto e um valor, consequências imorais que conhecemos tão bem no Brasil.

O presidente Jair Bolsonaro dizia que “jogava dentro das quatro”, remetendo sua conduta ao ideal de justiça do futebol. Mas se essa é a sua ética, o que assusta e é imperdoável é o modo que ele se recusou a admitir a derrota.

Por outro lado, mas dentro de um mesmo quadro moral, o presidente eleito foi condenado, e solto por razões processuais - um caso de geografia, não de criminalidade.

Algo que ocorreu em paralelo à transformação surreal de uma operação anticorrupção em instrumento político quando os investigadores viraram bandidos.

Nada justificou a demora em reconhecer a derrota, pois - querendo ou não - vencidos e derrotados têm um elo maior do que eles gostariam de reconhecer.

Refiro-me à função social de visões opostas no campo político das democracias - esse concordar em discordar que até hoje temos dificuldade em aceitar.

Sem, entretanto, essa ética de tolerância e de direito à discórdia, jamais seremos democratas, senão na malandragem e no velho autoritarismo que nos ronda.