BBB 23 será a edição mais raiz dos últimos tempos?

O Big Brother Brasil é o programa de variedades mais bem sucedido na TV no País. Talvez o programa mais bem sucedido. Ponto.

E isso é inegável independente das opiniões que possam existir quanto ao conteúdo. Ou à relevância. Ou à alienação que, alguns, possam dizer que ele provoca. E deus sabe como temos precisado de alguma alienação ultimamente. Fato é o sucesso de audiência, de entretenimento e publicidade - uma edição tem potencial de patrocinar um ano inteiro de atrações na Globo.

Leia também Karol Conká relembra participação no BBB e diz que voltaria: ‘Sou atrevida e corajosa’

Entre altas e baixas no elenco a cada ano, o que torna o programa em si mais ou menos interessante, será que a formação de 2023 indica ser a mais raiz dos últimos tempos? Com um grupo de famosos nem tão famosos assim, o ‘camarote’ se aproxima da ‘pipoca’ e traz para mais perto a origem do reality.

Nicho

Por 20 anos, o BBB foi de anônimos disputando uma bolada em dinheiro. Isso mudou em 2020 quando um grupo de celebs passou a ser convidado a entrar. Nesta edição, muitos destes famosos falavam para audiências menores ou bem mais nichadas antes do BBB começar que os influencers das temporadas anteriores.

Famosos?

Excluídos talvez Aline, cantora que resistiu à passagem do tempo após o fenômeno que Rouge foi nos anos 2000 e mesmo assim já custava a ser reconhecida por gerações mais jovens, e MC Guimê, de quem muitos ao menos já devem ter ouvido falar, os demais passam despercebidos do grande público.

Mesmo os atores, Bruna Griphao e Gabriel Santana, ainda não alcançaram um grau de estrelato suficiente para arrastarem multidões. O mesmo vale para os apresentadores: Fred - do Desimpedidos e Globo Esporte - provavelmente não havia furado a bolha do esporte, assim como Fred Nicácio - de Queer Eye - a da comunidade LGBT+.

Monitoramento

A vantagem é que esse status de ‘semicelebridade’ ajuda a reduzir a pressão de agradar e o medo de decepcionar os fãs ou seguidores. Deixando com isso as interações dentro da casa o mais genuínas possível, guardadas as devidas proporções do que permite que um mega estúdio cercado de câmeras.

Online

A migração da exibição 24h para o streaming no GloboPlay levou o programa a outro patamar de audiência. O pay per view agora acompanha o espectador a qualquer lugar. E permite assistir à reprise da TV para quem precisa dormir cedo, tem outro compromisso ou prefere ler um livro – sim, isso foi sarcástico.

Clássico

Continua após a publicidade

O formato original do Big Brother é uma livre inspiração do romance distópico de George Orwell 1984. A principal entidade, que tudo vê e tudo sabe, serviu para batizar o programa mundial.

O livro também virou filme, disponível para aluguel no Amazon Prime Video e no Apple TV+. A ironia é a obra ser uma crítica aberta ao capitalismo e ter gerado um programa que é a própria síntese do sistema.





Vida na tela

A exposição da vida elevada à máxima potência é a sinopse de ‘O Show de Truman’. Uma criança nasce e cresce em uma cidade cenográfica à frente das câmeras e rodeada de atores 24h em cena.

Mas o protagonista desse programa bizarro não sabe disso. Um dos melhores filmes já feitos tem Jim Carrey arrebentando em papel dramático e pode ser visto no Amazon Prime Video.

Continua após a publicidade

Viral

O Mochileiro Kai: Herói ou Assassino? acabou de chegar à Netflix. O documentário conta exatamente a história do título em português. Mostra um jovem nômade que usou uma machadinha para atacar um homem que atropelou inocentes na rua e depois partiu para cima deles.

Filmado por uma emissora, virou celebridade instantânea e mundial. Recebeu oferta de apresentar um reality. Mas quando os 15 minutos de fama começam a passar, ele se envolve em um homicídio e é preso.





Descartável

O filme mostra o limiar entre o arrependimento e a hipocrisia. Sob a desculpa de reportar o caso, tiram proveito do rapaz - até então, não identificado como instável.

Continua após a publicidade

Independente de qualquer condenação criminal, é um retrato da internet que eleva o mais recente viral ao posto de influencer e o descarta dias depois ao encontrar o próximo foco e reiniciar o ciclo.