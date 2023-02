‘Caleidoscópio’ promete revolução, mas vira ‘corredor de spoilers’

A Netflix anunciou Caleidoscópio como uma revolução no jeito de ver séries, mas o resultado final da experiência é um corredor de spoilers. Um vídeo de apresentação inicial explica que cada episódio é uma peça do quebra-cabeça. Você entra no crime – um roubo a banco planejado por 25 anos – por onde achar melhor e vai decifrando quem traiu quem, quem se deu bem, quem se deu mal e a história dos personagens. O formato é inovador, interativo e quase lúdico: o espectador decide a ordem dos capítulos, que são divididos em cores. Até aí, tudo bem. A princípio é divertido ter o poder de escolher um caminho. A promessa é que não importa se você optou por começar antes, durante ou depois do assalto. Mas não é bem assim.

Sem Milagre

Quem inverte totalmente a ordem cronológica e inicia a jornada depois do roubo fica sabendo de desdobramentos que comprometem os episódios que retrocedem no tempo. Não existe milagre.

Sequência

A Netflix tanto sabe disso que sugeriu uma sequência. Mas o barato não é justamente fugir dos padrões? A plataforma também sugere que Branco, o “último episódio” da série limitada, seja o último a ser visto por retratar o roubo em si.

Protagonista

Independentemente do formato, Caleidoscópio é uma série bem-feita e sob medida para matar o tempo na ausência de algo melhor. Um ponto forte é a presença do ator Giancarlo Esposito, o Gus de Breaking Bad, que agora interpreta o líder do projeto de roubar US$ 7 bilhões. A produção é daquelas que esbanjam recursos, boas cenas de ação, conspirações com tiros, porradas e bombas na medida certa.

História

Logo no primeiro capítulo da série 1983, primeira produção polonesa da Netflix, um dos personagens aparece lendo o clássico 1984, de George Orwell, o que deixa claro onde o roteiro quer chegar. Estamos na Polônia de 2003, 20 anos após um atentado terrorista ter selado o destino do país, que integra o temido império soviético. Nessa realidade distópica, o democrata Al Gore é o presidente dos Estados Unidos durante uma guerra fria que não derrubou o Muro de Berlim.

Milícia do povo

Há uma investigação em curso na Milícia do Povo, nome que o governo comunista deu à sua polícia, na qual um investigador obstinado se une a um filho ilustre da pátria para desvendar um suicídio mal explicado que pode ser a ponta do iceberg de uma grande conspiração. A ação transita entre 1983 e 2003 enquanto acompanha a escalada dos acontecimentos e revela os bastidores nada republicanos de uma ditadura envelopada como poder popular.

O orfanato

Nessa Polônia que não conheceu Lech Walesa nem experimentou o capitalismo selvagem é o partido, o grande irmão, quem traça os objetivos e as leis e define o que é certo, errado e duvidoso. A série é provocativa sem ser panfletária.

Kardec

Protagonizada e dirigida por Karim Akadiri Soumaïla, a série documental Em Busca de Kardec chegou à Amazon. A produção aborda o surgimento do espiritismo na França, no século 19, e a difusão dessa religião no Brasil em paralelo à história de Allan Kardec, idealizador da doutrina.

Thriller político

Conspiração, de 2001, é mais uma pérola escondida no cardápio da HBO Max. Não é um filme de guerra, mas um thriller político de alto nível.

