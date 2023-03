Documentário da Netflix mostra como o Pornhub ‘uberizou’ a pornografia

O documentário Pornhub: Sexo Bilionário, da Netflix, conta a história da plataforma que ‘uberizou’ a pornografia e mudou definitivamente essa indústria, para o bem ou para o mal. Mas, apesar de proibido para menores de 18 anos, não espere ver cenas picantes dos bastidores. O formato é o mesmo de outras produções sobre empresas que revolucionaram de alguma forma o mundo digital. Com um sistema simples e acessível, a plataforma de vídeos de sexo causou um terremoto e desestabilizou a indústria pornô tradicional assim como o PirateBay fez com o mercado cinematográfico e o Spotfiy com o musical. Afinal, por que pagar caro por um DVD com cenas de sexo monotemático se é possível pagar US$ 20 por mês por um buffet ilimitado de fetiches?

Algoritmo do fetiche

O documentário ouve os dois lados com entrevistas, depoimentos, trechos de reportagens e imagens de arquivo. Assim como outras startups, a Pornhub começou como uma brincadeira despretensiosa que em 2010 foi vendida para um investidor que sabia tudo de otimização de buscadores. Ou seja: o algoritmo sabe entregar ao usuário vídeos específicos para suas taras, sejam elas quais for. Sem medo de chocar, o Pornhub pagava por anúncios em telões gigantes na Times Square e tinha um time de celebridades para promover a marca.

Vídeos com menores

Tudo ia bem até que, em 2020, uma reportagem do jornal The New York Times relatou casos de vídeos com menores de idade e outros com sexo sem consentimento. Os críticos dizem no longa que os donos da plataforma enriqueceram fazendo vista grossa para as denúncias.

Para melhor

Continua após a publicidade

Já os profissionais do sexo afirmam que o Ponrhub mudou suas vidas para melhor, deu independência de uma indústria exploradora e melhorou a vida dos usuários saudáveis de pornografia. Lançado este ano, o documentário da Netflix mergulha em um mercado obscuro, mas que está presente, ainda que secretamente, na vida de milhares de pessoas.

Pastelão francês

Com 6 episódios de meia hora de duração cada um, a série francesa Detox, também disponível na Netflix, é o típico caso de uma boa ideia que foi mal executada, apesar da boa premissa. O tema que embala a história é atualíssimo e afeta a vida de milhões de pessoas: o vício em celular, mais especificamente a dependência das redes sociais.

Stalker

A trama gira em torno de duas mulheres, Léa e Manon, que são primas, dividem um apartamento em Paris e são completamente obcecadas por likes e tuítes – algo muito comum em pessoas de sua idade. A primeira é uma stalker (alguém que persegue outra pessoa) que não aceitou o fim de um namoro ocorrido um ano antes e espiona o ex na internet. O rapaz bloqueia a moça de todas as plataformas possíveis e dá queixa na polícia, mas nem assim a ficha cai.

O orfanato

Continua após a publicidade

A segunda moça é uma cantora que também é atriz e sofre um cancelamento nas redes sociais após realizar um show desastrado. As duas então tomam um porre e decidem, na ressaca do dia seguinte, que ficarão um mês sem celular. Esse plano ousado, claro, tem consequências, como a impossibilidade de pegar um Uber e checar a senha do interfone de casa.