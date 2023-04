Netflix: como prato feito, ‘Fome de Sucesso’ é ruim, mas é bom

O filme tailandês Fome de Sucesso (Hunger, no original) entrou na seleta lista dos Top 10 da Netflix com uma receita caseira simples, mas muito eficaz no subgênero da gastronomia. Previsível como um prato feito, o longa transita entre o reality Masterchef e produções sofisticadas como A Festa de Babette (ganhador do Oscar de melhor filme estrangeiro), O Menu e O Urso, que temperam a trama nos bastidores da cozinha com pitadas de crítica social.

Superação

O filme tailandês consegue transformar um enredo previsível de superação em uma história saborosa graças à direção de arte caprichada e ao alto nível das cenas onde a comida é preparada. Fome de Sucesso acompanha a trajetória da jovem e talentosa Aoy, uma cozinheira de mão cheia que serve pratos simples, mas deliciosos, no restaurante de sua família em um bairro simples da capital.

Rotina

A rotina é interrompida quando ela é abordada por um jovem que a convida para trabalhar no time de Paul, o mais badalado (e cruel) chef do pedaço. Em linha com os clichês de obras sobre alta gastronomia, ele é um sujeito implacável e que usa do assédio moral para manter sua tropa em ordem em banquetes reservados e privados para uma elite tailandesa ignorante, mas vaidosa. Fome de Sucesso é enfim ingênuo, mas honesto dentro do que se propõem. Enquadra-se no típico caso de filme que é ruim, mas é bom.

A diplomata

A Netflix começou a exibir a série A Diplomata, com Keri Russell (The Americans), no dia 20 de abril. Uma das grandes apostas da plataforma, o roteiro acompanha a poderosa Kate Wyler (Russell), nova embaixadora dos EUA no Reino Unido.

Crises

Em meio a um cenário de guerra fria, ela terá que lidar com múltiplas crises internacionais, na linha do clássico West Wing. Entre conchavos e articulações, a embaixadora tenta salvar o casamento com seu colega diplomata Hal Wyler (Rufus Sewell).

Transatlântico

A Netflix disponibilizou em seu catálogo a série Transatlântico, drama inspirado em fatos reais sobre a escalada da Segunda Guerra Mundial na Europa.