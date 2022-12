Porta dos Fundos abandona religião em especial a la ‘Todo Mundo Em Pânico’ que mata o Natal

O Porta dos Fundos cansou de apanhar de religiosos? No novo especial de Natal, o grupo brinca com Jesus só no começo e bem rapidinho. Mas segue atacando crenças. Desta vez, porém, os comediantes resolveram matar o Natal.

O Espírito do Natal tem cerca de 30 minutos e estreia em 21 de dezembro somente no streaming, direto no Paramount+. Assista ao trailer no final do texto.

Leia também ‘The White Lotus’ vem para o Brasil na terceira temporada? Queremos

O Espírito Do Natal é o especial da produtora Porta do Fundos, em Parceria com o Paramount+, com Fábio Porchat, Antonio Tabet, Thati Lopes, Rafael Portugal, Raphael Logam, João Pimenta, Evelyn Castro e participação especial de Gregorio Duvivier. (Foto: Laura Campanella/Divulgação)

O curta começa num clima meio anos 80, mas a trama é contemporânea. Fábio Porchat deixa o humor em segundo plano e tenta explorar outro gênero.

A escolha é por terror trash com cara de ‘Todo Mundo em Pânico’. Quase funciona. Falta alguma coisa para sacar logo a zoeira. Os excessivos clichês e o texto repetitivo incomodam no início.

Mas a fotografia está tão fantástica que não parece fazer sentido. A qualidade está ali! As interpretações dignas de teatrinho da escola crescem na tela junto com o estranhamento: essa gente não sabia atuar?

Aí a ficha cai: é zoeira com os enlatados americanos. Não por acaso o enredo segue seis amigos que resolvem passar o feriado numa cabana isolada no meio do mato. Onde, óbvio, não tem telefone, 4G, nem wifi. A intenção deles é fugir dos natais religiosos. Como a produtora, aparentemente.

No meio da noite um visitante inesperado aparece, assusta todo mundo e desperta uma reação em cadeia ladeira abaixo. A partir daí é só caos. Sangue, pânico e exagero e em um espetáculo propositalmente ridículo.

O roteiro faz bom uso dos elementos natalinos, o que não é novidade. A produção é sempre competente em absorver os símbolos clássicos em circunstâncias cômicas. E a trilha sonora também é digna de mérito, vale a atenção.

O aspecto engraçado fica mais por conta das situações e mortes absurdas, como as de ‘Premonição, e podem passar batidas’. As piadinhas pesam no pseudossuspense. De novo, é intencional.

Nos vemos de novo na Páscoa?

Assista ao trailer de O Espírito do Natal

Continua após a publicidade