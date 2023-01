Série ‘Som na Faixa’ mostra como o Spotify mudou a indústria musical

Produção sueca da Netflix, The Playlist – ou Som na Faixa, na versão em português – é mais uma série dramatizada sobre casos de sucesso no mundo das startups. A pegada é a mesma de Super Pumped – A Batalha pela Uber, mas com um protagonista menos pedante. O unicórnio retratado dessa vez é o Spotify, uma ideia brilhante do jovem nerd Daniel K, um empreendedor idealista que acredita que ninguém deve ter poder sobre a música. Com esse mantra, revolucionou a indústria musical com um produto engenhoso: streaming legal e de graça para todo o mundo. Criado em Estocolmo, na Suécia, o Spotify causou um terremoto na indústria ao fornecer conteúdo protegido de restrições de direitos digitais de gravadoras e direitos de empresas de mídia.

ESTRATÉGIA

A estratégia foi pagar royalties com base no número de audições de um artista como proporção total de músicas ouvidas no serviço, ao contrário de vendas físicas ou download, que pagam aos artistas um preço fixo por música ou álbum vendido.

ANALÓGICOS

Som na Faixa é uma série sem gorduras que mostra a crise de identidade do mercado musical no começo dos anos 2000, quando as mudanças tecnológicas levaram à extinção dos CDs.





Daniel Craig em cena do filme Glass Onion: Um Mistério Knives Out





CRAIG, DANIEL CRAIG

Mal estreou na Netflix, o filme Glass Onion: Um Mistério Knives Out, escrito e dirigido por Rian Johnson, já lidera o ranking das produções mais vistas da plataforma.

FRANQUIA

A produção faz parte da franquia estrelada pelo ex-James Bond Daniel Craig que começou com Entre Facas e Segredos, de 2019, também dirigido por Johnson.

MISSÃO

Os longas acompanham as missões do detetive Benoit Blanc, que dessa vez vai à Grécia desvendar um mistério envolvendo um bilionário e seus estranhos amigos.

Cena do filme Nas Ondas da Fé, de Felipe Joffily, com Marcelo Adnet Foto: Peter Wrede





ADNET NA TELONA

Depois de brilhar mais que Neymar na Copa do Mundo, o humorista Marcelo Adnet estreia em 12 de janeiro na telona no longa Nas Ondas da Fé, no qual faz o papel de pastor evangélico.

EXPECTATIVA

A expectativa no mercado é que o filme tenha o maior público do cinema nacional no 1.° semestre. Lembrando que há muito um longa nacional não figura entre as grandes bilheterias totais do ano.

LADO OBSCURO...

A série documental 11 Tiros, da HBO Max, usa recursos de animação, depoimentos e imagens de época para contar histórias que revelam o lado mais obscuro e violento do mundo do futebol.

...DO FUTEBOL

A sequência começa em Nápoles com o roubo do prêmio Bola de Ouro que Maradona recebeu na Copa de 1986, passa pelo sequestro do jogador Enrique Castro, do Barcelona, que ficou 24 dias em cativeiro em 1981, e segue com outros episódios pouco conhecidos do público.