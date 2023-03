Nacho Vidal é um ator pornô espanhol e muito bem dotado. Essa é a premissa inicial da nova série da Lionsgate+, novo nome do antigo serviço de streaming Starzplay. Mas a produção promete ir além disso. Inspirada na história real de Ignacio Jordà González, que depois escolheu o nome artístico, o roteiro penetra a dimensão humana da estrela pornô, que movimentou a indústria adulta nos anos 1990 e 2000 com 25 centímetros de... talento.

A produção tem muito sexo? Tem, sim! Tem drogas? Tem, sim. Mostra o submundo do prazer na noite barcelonense? Mostra, sim! Mas é com uma qualidade absurda que a série vai fundo para revelar os bastidores de onde Nacho se meteu. E chega de trocadilhos! Eu juro que eles ficam por aqui.

'Nacho' conta a história de pessoas reais por trás da indústria pornográfica. Foto: Manuel Fernandez-Valdes / Lionsgate+

Respiro de linguagem

Até agora, três episódios já foram liberados. São lançados sempre às sextas-feiras, desde 3 de março. E têm muita atmosfera de produção espanhola. O idioma nativo, inclusive, é um descanso na hegemonia audiovisual americana e inglesa.

O ritmo frenético e a fotografia cheia de néon traduzem muito bem o que provavelmente foi o cotidiano do ator. Às vezes, parece que a trama envolve demais a temática sexual, mas o que esperar de uma pretensa videobiografia de um profissional do sexo?

Continua após a publicidade

Pornografia e conflito

A vantagem é que, até agora, o texto não glamouriza a pornografia. Embora faça um retrato da percepção da atmosfera de desejo e tentação. E, por que não, dos dilemas amorosos e familiares de Nacho.

O mais interessante é observar os caminhos e escolhas do protagonista, acompanhado desde a infância abastada, passando pela crise que devastou as finanças da família até quando ele decide usar o dote genético para ganhar dinheiro.

Vida longa

Se quiser, quer dizer, se der audiência, o que não vai faltar é história. Ele já foi preso por suspeita de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos envolvendo o crime organizado chinês. Depois de novo por homicídio, mas acabou solto nos dois casos.

E até participou da versão espanhola de Survivor, o equivalente ao programa No Limite, no qual parece que lesionou o pênis. Felizmente para ele, àquela altura já tinha se aposentado das telas e se dedicava à indústria nos bastidores.

Sorria

Continua após a publicidade

Smiley, na Netflix, é outra série com a linda Barcelona de pano de fundo. Nela, dois personagens se conhecem por acaso quando um deles deixa por engano uma mensagem de voz no telefone do outro. A partir daí, a avalanche de expectativas, desencontros e mal-entendidos comanda a história.

Conversação

O programa discute os joguinhos amorosos, as inseguranças particulares dentro dos relacionamentos e os conflitos criados pela falta – ou má – de comunicação entre as pessoas. Mas como é uma comédia romântica, é – quase – tudo tratado com muita leveza e humor.

Desatino

O show biz também é cenário de A Lei do Desejo. A película de Pedro Almodóvar tem um cineasta de protagonista e explora as relações afetivas dele. Seja com a irmã, uma sobrinha postiça ou com os múltiplos affaires com que se envolve, os vínculos são ao mesmo tempo intensos, complexos e delicados.

Ao melhor estilo Almodóvar, por mais paradoxal que pareça, todos os nós que formam essa história existem à beira da loucura. Disponível na Netflix.

Continua após a publicidade

Feroz

Relatos Selvagens é mais uma produção em língua espanhola que vale o play no HBO Max. Este, aqui mais próximo das nossas terras. O já clássico filme argentino reúne histórias selvagens, como o título denuncia.

As personagens são jogadas em situações-limite em que os instintos mais primitivos são despertados. Às vezes afloram da pior forma possível, mas o riso com essa comédia é inevitável.