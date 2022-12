Vírus semântico inova entre as distopias pandêmicas

Quando parecia que todas as receitas de distopias pandêmicas já haviam sido aplicadas, a Netflix inovou o gênero com a sua nova produção própria: a série turca Cabeça Quente. Dessa vez, o vírus que acertou o mundo em cheio não é transmitido pelo ar, saliva ou sangue, mas pela fala. Parece estranho, e é. A série, que se passa em Istambul no futuro, nos apresenta um vírus semântico que deixa as pessoas desbaratadas antes de matá-las. Os infectados passam a falar coisas sem sentido enquanto a temperatura aumenta e o sistema nervoso entra em colapso. Na produção, o mundo sucumbiu à pandemia e adotou a comunicação mínima como medida de segurança máxima. Em vez de máscaras, a população é obrigada a usar fones de ouvido para evitar ouvir um eventual surto de disparate.

TAPE OS OUVIDOS

Se alguém de repente começar a falar frases sem sentido, pode não ser uma música do Djavan. Tape os ouvidos, fuja e reze. O protagonista é um linguista que descobre ser imune à doença e sai em busca de respostas para buscar a cura. Para apimentar a trama, ele é perseguido por militares, que dividiram o país em zonas para controlar a disseminação da doença.

MULTIVERSO

Com assinatura da Boutique Filmes, a Disney + vai lançar em 25 de janeiro sua nova superprodução 100% brasileira: Mila no Multiverso. Com 8 episódios de 30 minutos, a série tem Malu Mader à frente do elenco.

ACESSO

A ex-deputada federal Flordelis, que foi condenada por matar o marido Foto: Dida Sampaio/Estadão

Prato principal do jornalismo policial nos últimos anos, o ruidoso caso Flordelis tinha todos os elementos para virar mais uma série da linha true franquia. A investigação acabou rendendo duas produções, uma da Globoplay, Questiona ou Adora, e outra da HBO Max, Em Nome da Mãe. Se você tiver de escolher, não tenha dúvida: vá na da HBO. Só a plataforma conseguiu acompanhar a rotina da ex-deputada condenada no mês passado a 50 anos de prisão por mandar matar o marido, o pastor Anderson Campos.

A equipe estava dentro da casa de Flordelis no momento de sua prisão e acompanhou ela colocando botox e fazendo as unhas antes de ir para a cadeia.

VÍTIMA

Mas esse privilégio traz também problemas. O principal deles é cair na vitimização da ex-deputada em vários momentos. Em algumas cenas, quando Flordelis chora e grita no túmulo do marido morto, parece que ela está atuando para as câmeras.

O CASO PEPSI

John Leonard e Todd Hoffman na série 'Pepsi, Cadê Meu Avião?'

Com apenas quatro episódios curtos, a série Pepsi, Cadê Meu Avião?, da Netflix, seguiu uma receita infalível: reuniu nos dias de hoje os personagens antagônicos de uma boa história perdida nos arquivos do passado, usou o recurso da dramatização moderadamente, achou imagens de arquivo preciosas e misturou tudo isso com uma edição ágil. O documentário é basicamente uma disputa de Davi contra Golias no mundo corporativo. A série se passa em meio ao frenesi publicitário dos anos 90 quando a Pepsi jogava pesado para superar a Coca Cola.

FRENESI PUBLICITÁRIO

Em 1996, a agência BBDO, gigante que atendia a Pepsi, teve uma ideia que parecia genial: o programa Pepsi Points, no qual os clientes podiam trocar os rótulos por produtos da marca (por exemplo: 60 fichas valiam um boné e 400 uma jaqueta jeans). Mas o comercial do lançamento resolveu fazer o que depois chamou de brincadeira: quem coletasse 7 milhões de rótulos ganharia um jato de guerra. O protagonista, depois de ver o anúncio, via uma janela de oportunidades, já que a regra dizia que era possível comprar Pepsi Points por 10 centavos. Ou seja: o jato de US$ 23 milhões lhe custaria US$ 700 mil.