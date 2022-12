Rival do Brasil na Copa, Coreia do Sul é fenômeno de cultura pop

Brasil e Coreia do Sul jogam hoje pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar 2022. O país asiático pode não ser o favorito em campo, mas caiu no gosto de muitos brasileiros por suas músicas, séries e filmes ao longo dos últimos anos, em que ganhou um protagonismo mundial no setor cultural.

Jogadores da Coreia do Sul comemoram durante a vitória de 2 a 1 contra Portugal na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar 2022. (AP Photo/Ariel Schalit)

Séries

A 1.ª temporada de Round 6 é considerada a série mais assistida da história da Netflix. Misturando suspense com um jogo eliminatório em que os perdedores morrem, a produção deu projeção internacional a artistas como Jung Ho-yeon (que soma dezenas de milhões de seguidores nas redes sociais após aparecer na trama), Lee Jung-jae e Wi Ha-joon.

Os serviços de streaming permitiram um maior intercâmbio cultural entre produções de diversos países, e a Coreia do Sul tem aproveitado para impulsionar sua produção de séries e filmes. Além de romances e dramas, como Pousando no Amor, Holo, Meu Amor e Uma Advogada Extraordinária, há produções com uma pegada de terror, como All Of Us Are Dead e Sweet Home, e até adaptações de grandes obras estrangeiras, como Designated Survivor e La Casa de Papel.

Música

Quando o tema é música, impossível não se lembrar de Gangnam Style, do carismático e dançante Psy, uma das mais tocadas no Brasil e no mundo em 2012. A música foi a primeira a atingir a marca de 1 bilhão de visualizações na história do YouTube (hoje soma 4,6 bilhões). Quem assistir ao vídeo provavelmente se lembrará da coreografia do refrão, que também virou febre na época.

Mais recentemente, o k-pop estourou nas paradas de sucesso em terras brasileiras. Em geral, artistas jovens que chamam atenção não apenas pela cantoria mas também pelo estilo, dança e beleza (fórmula de sucesso para as boybands e girlbands desde sua origem).

O fenômeno ganhou força global graças ao impulso das redes sociais. Para se ter uma noção, segundo informações divulgadas pelo Twitter, ao longo de 2021, falava-se mais sobre k-pop na Indonésia e nas Filipinas do que na própria Coreia do Sul. Na lista, o Brasil aparece na 8.ª posição, atrás de outros países fora da Ásia, Estados Unidos (5.º) e México (6.º). Integram o top 20 ainda outros Peru, Argentina, Colômbia e Equador, indicando a força do gênero por aqui.

Em outubro, o Spotify divulgou a lista com os 10 grupos e cantores de k-pop mais ouvidos no Brasil. Em ordem: BTS, BLACKPINK, Twice, J-Hope, Stray Kids, Jung Kook, Lisa, Tomorrow X Together, (G)I-DLE, Aespa. Há ainda outros nomes conhecidos, como Itzy, Red Velvet, Younha, Bibi, Tri.be e Monsta X.

A trilha sonora oficial da Copa do Mundo do Catar 2022 conta com a presença de um integrante do BTS (O grupo fez uma pausa em suas atividades para que membros cumpram o serviço militar obrigatório), Jung Kook, na música Dreamers.

Cinema

A Coreia do Sul nunca havia tido um filme indicado ao Oscar até recentemente. Em 2018, Em Chamas, de Lee Chang-dong, deu indícios de que isso poderia mudar e chegou a ser exibido na mostra competitiva do Festival de Cannes daquele ano. Apesar de não ter levado a Palma de Ouro, foi bastante elogiado e recebeu o prêmio FIPRESCI da Crítica Internacional. Figurou entre os nove indicados na pré-lista ao Oscar de melhor filme estrangeiro, mas ficou de fora dos cinco finalistas.

O grande momento para o cinema do país viria no ano seguinte, com Parasita, de Bong Joon-ho. Recebeu não apenas o Oscar de melhor filme internacional como também o de melhor filme, na competição geral, melhor diretor e melhor roteiro original. Em Cannes, levou a Palma de Ouro. O filme está disponível para assistir no streaming Globoplay (pacote com Telecine).

Futebol

Com a volta de Neymar após lesão, o Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul pela permanência na Copa. Entre os destaques do time coreano na competição estão os atacante Heung-Min Son (Tottenham) e Hwang Hee-chan e o zagueiro Kim Min-jae (Napoli). As duas equipes já se enfrentaram neste ano, em 2 de junho, em amistoso que acabou com goleada de 5 a 1 para o Brasil.

A Coreia do Sul se inspira em 1999, quando venceu o Brasil por 1 a 0. A seleção de Luxemburgo tinha nomes como Rogério Ceni, Cafu, César, Zé Roberto, Rivaldo e Amoroso, mas, em Seul, tomou um gol já nos acréscimos da partida, de um herói improvável, Kim Do-hoon, que havia saído do banco pouco antes. Mesmo sendo apenas um amistoso, o time asiático deu uma volta olímpica no estádio, que estava lotado, com 55 mil pessoas.

A equipe também atingiu uma constância relevante: ao lado de Brasil, Alemanha, Argentina e Espanha, é uma das poucas seleções que se classificaram para todas as últimas 10 Copas do Mundo (desde 1986). É a única seleção asiática a chegar à semifinal da Copa do Mundo, quando jogou em casa, em 2002, e teve jogos com arbitragem bastante contestada contra Itália e Espanha. Também é bicampeã da Copa da Ásia, apesar de não ganhar outro título desde 1960.