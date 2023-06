A exclusão mais absoluta ocorre quando se toma a terra de alguém, tornando-o um ninguém

São muitas e seria impossível mapear o seu imenso território, que vai das nossas antipatias e gostos – os quais, manda o bom senso, não devem ser discutidos – e chega aos preconceitos, segregações, vinganças, genocídios e guerras, tendo como intermediários certos costumes alimentados e pela crença de que se pode melhorar o mundo por meio de leis. Ordenando tudo o que é grosseiro e perigoso, mas que (precisamente por ser habitual) ocorre rotineiramente.

O “Você sabe com um está falando?” (como a roubalheira, o nepotismo e o negacionismo hipócrita relativo à discussão do conflito de interesses) é uma dessas surpresas reveladoras de que o legalismo formalista tem de ser acompanhado de uma conscientização cívica. Pois ela é uma objetificação de que como brancos de “classe média” temos uma cabeça aristocrática, mas nossos pés estão fincados no universo das pessoas comuns. Neste sentido, o “VSCQEF” é um ritual autoritário e um exorcismo. Uma inútil trincheira que nos livra de seguir as normas universais e impessoais que igualam. Ao indicar que somos superiores, originamos um reizinho saudoso de privilégios.

Indígenas protestam contra a aprovação do Marco Temporal. Foto: Werther Santana/Estadão

De qualquer modo, volta e meia alguém agride a um ninguém que não sabe com quem fala. O pressuposto, não objetificado no ritual, é que todos deveríamos ser conhecidos porque somos importantes, senão – e aí reside o perigo do autoritarismo – gritamos a nossa singularidade. Tal como ocorreu recentemente num restaurante e sempre acontece com quem ignora a nossa suposta superioridade.

No caso do encontro com outras coletividades, como os chamados “índios”, usamos a mesma lógica. E para mostrar a eles que aqui estavam quando os “descobrimos” ou “achamos”, nós os incorporamos no mito de nossa origem, mascarando o nosso preconceito pela sugestão de uma aliança generosa com eles e com os negros escravizados.

O fato é que a exclusão mais absoluta ocorre quando se toma o chão, a terra de alguém, tornando-o um ninguém. Erradicando a propriedade de fato e, com o novo marco regulatório, anulando a de direito em relação a suas terras. Vi e vivi isso nos anos 1960 quando, como etnólogo, pesquisei povos nativos da Amazônia e do Tocantins. Num caso e no outro, os nativos descobriram que suas terras não eram mais deles. Felizmente foram, não sem muita luta, demarcadas.

Essa é uma terrível forma de exclusão porque torna o possuidor possuído pela sociedade englobada – a qual, gentil e brasileiramente, confisca e cede territórios aos seus proprietários originais.

Continua após a publicidade

Tal exclusão é a mais cruel versão do nosso VSCQEF. É o que esse novo, “generoso” e desenvolvimentista marco territorial vai potencializar. Um crime contra a Humanidade, um assalto mortal à diversidade e ao direito ao diferente.