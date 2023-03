A exigência do cargo

Encontro no filósofo alemão Arthur Schopenhauer uma citação intrigante do escritor romano Públio Siro. No livro Sentenças, ele proclama: “O juiz é condenado quando o culpado é absolvido”.

O que seria do nosso inconsistente sistema legal se esse romano examinasse a jurisprudência nacional? Um sistema em que, para muitos, o político teria contaminado o legal e, para outros, ocorreu o justo oposto. Quantos juízes deveriam ser condenados pela sentença do pensador romano?

Os últimos acontecimentos envolvendo presidências revelam a indiferença pelo elo entre cargos públicos excepcionais e os indivíduos que os ocupam. É notável a desenvoltura com a qual o ocupante os comanda, em vez de ser por eles comandado. É claro que cada ator vive o papel a seu modo. Mas - e esse é o ponto - nenhum tem o direito de sequestrá-lo, ignorando as suas demandas materializadas em “conflitos de interesse”, algo escamoteado entre nós.

O nosso republicanismo está farto de sequestros. O mais delituoso é o “golpe” que, pela força, impinge em papéis públicos a serem desempenhados por competição democrática, um ator estranho dentro da balela de que é preciso alguém “de fora” da política para “moralizar” a “política”... Uma falácia fundada no salvacionismo populista que vive reencarnando santidades.

'Nessa atitude some o compromisso entre o ator e o papel, algo que Jair Bolsonaro, na sua atuação como presidente, tornou ofensiva e inaceitável.'

Nessa atitude some o compromisso entre o ator e o papel, algo que Jair Bolsonaro, na sua atuação como presidente, tornou ofensiva e inaceitável. O que chamamos de “autoritarismo” - esse fascismo cordial que abriga a má-fé jurando ficar do lado do povo - tem como núcleo a apropriação do papel pelo ator. Dimensão facilitada pelas prerrogativas aristocráticas que o republicanismo concedeu ao cargo de presidente como “o supremo mandatário do País”.

O abominável destino de ver o mesmo filme - mocinhos viram bandidos, eleitos prometem paz e mudança, repetindo velhas estratégias - prova a importância de se discutir as exigências dos cargos e dos seus encargos: o seu peso sobre os atores!

Se os que ocupam papéis públicos enraizados na impessoalidade pensassem que os costumes (os encargos ocultos do parentesco, amizade e do companheirismo ideológico) não têm suas exigências, o nepotismo seria oficial e “legal”. E a figura do “conflito de interesses” perderia o sentido.

Mas como honrar uma democracia sem a impessoalidade que pune o crime a despeito de quem o cometeu e garante a negros, pobres, velhos e mulheres o direito de disputar um cargo público?

A igualdade perante a lei é o sinal maior da impessoalidade que os jornais diários desmentem quando revelam a tentativa de Bolsonaro de se apropriar dos mimos dados ao “presidente” e, supomos, não ao ocupante da Presidência.