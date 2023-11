A síndrome da bengala: ‘Meu objetivo não era causar espanto, mas obter prumo e segurança no andar’

Devido a um problema na perna, fui a um cerimonial cujo propósito era premiar um extraordinário homem de letras usando uma bengala.

Meu objetivo não era causar espanto, mas simplesmente obter prumo e segurança no andar.

Mas como ninguém escapa dos costumes, assim que cheguei à vasta e dificultosa escadaria do majestoso prédio da Biblioteca Nacional, local do rito de premiação, logo vi que havia entrado numa máquina do tempo.

Já na calçada, pessoas me olhavam enternecidas e pelo menos dois desconhecidos vieram humildemente me ajudar na subida.

Saquei que a bengala dominava a minha figura.

Sem o símbolo da carência física e da superioridade fidalga, eu não despertaria tanta atenção.

Mas eis que a bengala, grávida de simbolismo, me enquadrou na lista especial dos necessitados e, tendo em vista minha roupa, cor dos meus cabelos, barbicha e pele, virei uma figura do Rio de Janeiro-Cidade Maravilhosa.

No momento em que o meu braço embengalado era ajudado para subir os amplos degraus do prédio, eu não tive a menor dúvida de que havia me transformado num barão. Barão morador de Niterói, mas barão.

A roupa, a barbicha, o claudicar nervoso que demandava a bengala, o olhar aflito - tudo era sinalizador das profundas camadas aristocráticas que mal se escondem na barriga da nossa democracia igualitária.

A ajuda vinha natural, como a bica que derrama a água cristalina dos ricos e dos nobres.

Imediatamente, surgiu na minha mente a observação de Gilberto Freyre quando ele sugere que a verdadeira função da moda dos bigodes e das barbas, dos trajes de linho branco e das bengalas era a de reafirmar a superioridade da fidalguia branca quando ocorreu a Abolição.

O uso de fartos bigodes era complicado para negros e mestiços. E a tudo isso se somava uma fálica e poderosa bengala usada como apoio, sinal de distinção e arma.

Enfim, a freudiana bengala levou-me ao império nessa república sem republicanos, na qual eu testemunho na casa e na rua, com ou sem bengala, os mesmos símbolos de nobreza que hoje se manifestam especialmente na vida pública.

