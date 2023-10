Até onde o fascínio de olhar para fora não foi uma desculpa esfarrapada para olhar para dentro

Eis um conceito e uma categoria de pensamento avessos ao otimismo arrogante da nossa modernidade.

Um otimismo que dominaria mares e ares, mundos e fundos, dispensando a decepção e a dor dos imprevistos.

Nesse mundo humano ilimitado, até mesmo a ideia de um criador que nos teria feito à sua imagem e semelhança seria desnecessária ou, na melhor das hipóteses, dispensada com orgulho.

Não era preciso matar Deus, bastava exonerá-lo, como fazem as burocracias nacionais.

Sem dúvida - o homem faz-se a si mesmo!

'A Torre de Babel' (1563), do pintor renascentista flamengo Pieter Bruegel, à qual alude Borges em 'A Biblioteca de Babel'. Foto: Museu de História da Arte de Viena/Divulgação

Inventa a si mesmo, fabrica-se com seus saberes e suas ferramentas.

A partir da observação dos céus, os descendentes do casal expulso do paraíso planejaram reconstruí-lo como um resort, aqui mesmo. No chão duro da Terra.

A humanidade falhou na Torre de Babel, mas, graças ao puritanismo ianque, reformado no Instituto de Estudos Avançados de Princeton e Harvard e implementado pela Nasa, ela alcançou a Lua e já pensa em englobar Marte no seu projeto de onipotência, onisciência e onipresença que, em tempos passados, era de Deus.

Um Deus assaltado nos seus poderes de destruição quando o macaco nu descobriu como desfazer, num átimo de explosão atômica, o que foi feito numa lenta semana por Jeová.

Fizemos milagres, mas conseguimos domesticar nossos impulsos e desejos destrutivos?

Até onde o fascínio de olhar para fora não foi uma desculpa esfarrapada para praticar o que mais nos incomoda: o olhar para dentro! O penetrar nos pesadelos e na morte planejada (chamada de guerra), que - com ou sem ciência e com aquele fingimento próprio dos terrorismos, essa feitiçaria pós-moderna - sempre foi praticada em todos os tempos e agora surge numa gloriosa ambiguidade que, polarizando, amortece o seu lado medonho.

A dialética do olhar distanciado, que promove conquistas em diálogo com o íntimo, talvez seja - sejamos otimistas - a chave para esse espaço moral onde está a humanidade do humano. Isso que a modernidade confunde com liberdade e não gosta: o limite. A arte, virtude ou capacidade de dizer não a nós mesmos.

É a consciência do limite que expande o limite da consciência. É o limite que permite reaver e, acima de tudo, honrar uma ética de sinceridade, paz e equidade tão necessária em todo lugar.