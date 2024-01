Se a natureza foi jardim do Éden, paraíso terrestre e, logo depois, um vale de lágrimas que hoje agride as nossas sensibilidades, somos forçados a constatar como a “nossa cultura” tem afetado esse solo chamado de “natureza” - dimensão sinônima de realidade e eternidade. Essa Mãe-Terra duradoura que nos consumiria, pois a ela voltávamos, reafirmando a aliança do “enterramento” no retorno pacífico das finitudes.

Esse paraíso, e vale de lágrimas, está em processo de mudança e extinção, como alguns pesquisadores e a mudança climática têm nos alertado. Não por vontade divina, mas porque o nosso estilo de vida progressista e cumulativo nos obriga a ir além de Shakespeare (“o mundo é um palco”) para transformá-lo num mero fornecedor de matérias-primas que ainda supomos inesgotáveis.