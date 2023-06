Conflito de interesse: relativizar esquecendo elos pessoais pode ser complicado, mas é esperado

Eis uma expressão que, no meu processo de politização, no início dos anos 1960, não era explicitada. Hoje, depois de tantos golpes e persistente autoritarismo, volta com força ao teatro sociocultural.

Uma conceituação dessa figuração política diz: “Um conflito de interesse acontece quando o interesse pessoal de um indivíduo (família, amizades, finanças ou fatores sociais) pode comprometer seu julgamento, suas decisões ou ações no trabalho. Agências governamentais veem conflitos de interesse tão gravemente que são regulados”.

"Noto que certamente esperamos muito mais 'vinganças' que consistência política e econômica. E, pela mesma lógica, 'compreendemos' por que o presidente praticamente nomeia o seu advogado para o Supremo. Foto: Wilton Junior/Estadão

É evidente que tal caracterização não foi desenhada no contexto social e no campo político brasileiro, concebido como uma esfera social na qual a troca de favores – o famoso “toma lá dá cá” – revela uma ética de reciprocidade e de condescendência. Em certos sistemas, vale salientar mais uma vez o que tenho dito: relativizar esquecendo ou inibindo elos pessoais pode ser complicado, mas é cultural e moralmente esperado. Quem não se lembra do caso Clinton?

Americanos contribuem financeiramente para a “casa” e a esfera do mercado engloba os chamados “laços de sangue”. Fiquei uma vez estarrecido quando um colega de universidade contou sorrindo como vendeu seu carro para a filha por um preço maior que a cotação do mercado. Nós, brasileiros, não neutralizamos essas relações com a mesma facilidade porque a lógica ou ética da “casa” é oposta à da “rua” e, por consequência, da cidade e da cidadania. Oliveira Vianna, em 1923, acentuava essa “índole familística” que explicaria o nosso antirrepublicanismo.

No Brasil, temos todo tipo de coragem, menos a de resistir aos amigos. Deste axioma se pode deduzir todo um conjunto de deveres contidos nos atos de “dar-receber-retribuir” tal como ele foi estudado por Marcel Mauss num ensaio crítico para a compreensão de “sociedades relacionais” como a nossa. É dentro desta lógica que a vingança é legitimada como uma retribuição ou devolução negativa quando um novo governo é inaugurado. Noto que certamente esperamos muito mais “vinganças” que consistência política e econômica. E, pela mesma lógica, “compreendemos” por que o presidente praticamente nomeia o seu advogado para o Supremo.

A lógica do famoso “puxa-saquismo” nacional deixou de ser levada a sério precisamente porque as relações pessoais são sagradas entre nós. São elas, portanto, que justificam sem discussão conflitos de interesse que estão na base daquilo que preferimos chamar de corrupção. Pois, se a lógica é a do mero roubo da coisa pública, seríamos modernos e “normais”.

Mas, quando refletimos que também honramos nossos amigos e parentes, subvertendo formidáveis normas burocráticas, abrimos a senda do entendimento do peso e do valor da “casa” como um espaço a ser também “politizado” porque lá está o nó dos nossos “conflitos de interesse”. E mais não digo e deixo para depois porque o meu espaço acabou. Amém.