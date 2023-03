E quando o palco fala?

Penso que ninguém põe em dúvida a reflexão shakespeariana segundo a qual o mundo é um palco e todos os homens e mulheres são meros atores neste palco. Nele, eles têm saídas e entradas e, na sua hora, desempenham vários papéis.

Shakespeare escreveu essa meditação entre 1599 e 1600 na comédia As You Like it (Do Jeito que Você Gosta). Ela impressiona pela ênfase na liberdade e no individualismo, hoje constitutivos de nossas vidas.

Essa observação é básica para a sociologia dos papéis sociais. Para o fato de que nós só sabemos quem somos por meio dos papéis sociais com os quais atuamos no palco da nossa casa, classe, região, crença, país e momento histórico. Tal desempenho tem dois períodos: o da entrada num palco que não escolhemos, e o angustiante momento no qual escolhemos o nosso caminho. Há, pois, papéis atribuídos e adquiridos e o desempenho é um marco decisivo do trânsito da infância para a vida adulta.

O teatro da vida social é marcado por passagens entre papéis. Alguns são instantâneos (o de passageiro de avião); outros são obrigatórios (o de aluno); muitos são problemáticos, porque se pretendem perpétuos (daí sua problemática) como o de homem ou mulher; ou o de honesto e puro.

'Ora, o palco é o chão cuja firmeza sustenta nossas fantasias; é o nosso alicerce.' Foto: Fundação Theatro Municipal

A dinâmica e a força dos papéis nos fazem esquecer que, um dia, saímos do palco. A intensidade de estar no palco é tamanha que ela abafa o papel subjacente de “vivo” em contraste com o de “morto”. Esse indecifrável e inevitável papel que todos vamos desempenhar dormindo e certos de que a vida vai seguir sem a nossa presença...

Mas qual é o papel do palco? Ora, o palco é o chão cuja firmeza sustenta nossas fantasias; é o nosso alicerce. Sua firmeza produz uma paisagem que compete com - e até mesmo supera - a das montanhas, exceto quando esse palco fala e vira protagonista...

Quando saímos de casa, perguntamos sobre o tempo. Jamais questionamos sobre a terra. Só os poetas falam das pedras do caminho. Então, quando o palco se movimenta, tornando-se um inesperado ator, nos seus catastróficos terremotos e deslizamentos, vivemos o absurdo de uma horrível inversão. De fato, se toda ação social tem um alvo, qual é o propósito de um terremoto ou de uma tromba d’água?

Eis o que vivemos quando Gaia, a Terra-mãe, fala, mostrando suas feridas: terremotos, trombas d’água, nevascas e furacões fora de hora e lugar. Não é fácil descobrir que o palco também tem um papel quando perversões do mesmo teor, como guerra, bomba atômica e pandemias nos obrigam a enxergar os limites de nossa humanidade.