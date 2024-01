De um uso do verbo “conhecer” e do espaço de um “eu” centralizador que escapole da nossa consciência. Algo que faz parte da “natureza” da nossa cultura e da nossa hierarquia, que ordenam nossas vidas.

Todos conhecem X, mas nem todos podem dizer com certeza, orgulho ou desprezo, “esse eu conheço!”, que revalida e legitima um elo pessoal; um laço instaurador de um conhecimento íntimo, cotidiano e familiar. De tudo o que, para nós, faz diferença porque afasta o demônio social do informal e do impessoal que tanto facilita e impede a impunidade.

A nossa aversão à impessoalidade chega às raias da repulsa ou do ódio. Ou, como verifiquei em pesquisa, em ofensa pessoal. Como o exemplo que discuto no livro Fé em Deus e Pé na Tábua – escrito com João Gualberto e Ricardo Pandolfi, publicado em 2010 pela Rocco –, “o sinal vermelho fechou justamente contra mim!”.