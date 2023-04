Falar com o morto

Amigos do coração que leram minha crônica da semana passada me telefonaram. Não queriam saber de inteligência ou burrice, mas do encantamento assombrado de falar com um morto.

Um deles perguntou se a coluna teria sido psicografada! Algo impossível porque, como pregam os grandes mestres, ninguém pode “receber” seu próprio espírito.

O intrigante em todo esse episódio é ler no site ChatGPT a informação do dia, mês, ano e causa da minha morte. Existe nisso a prova (sem discutir o incrível valor da IA) de que tudo o que é humano (e coletivo ou social) é falível e incerto e a antecipação exatíssima de um fato que um dia vai acontecer. Um outro amigo me assegura que não será tão cedo e, generosamente, complementa que eu ainda vou enterrar muita gente burra! Espero que sim, mas o ponto-chave do episódio é o testemunho de que todas as inteligências - essa técnica de obter com certeza bons resultados - estão sujeitas à “burrice” ou não seriam inteligências.

"Todas as inteligências - essa técnica de obter com certeza bons resultados - estão sujeitas à 'burrice' ou não seriam inteligências." Foto: Michael Dwyer/AP

O fato concreto é que ainda não sou alma do outro mundo ou uma alma penada que usa o computador como um “médium” para se manifestar. Mas, se pensarmos mais detidamente, veremos que toda escrita é a expressão de um “espírito” - de uma totalidade. Encarnadas ou coladas num corpo, é claro; mas ainda assim um sopro vital ou uma manifestação de alguma coisa que nos relaciona incondicionalmente a um conjunto inconcebível e vertiginoso que - exceto pela mimética - podemos conceber ou intuir.

No caso, ao universo da linguagem articulada - essa língua portuguesa que serve de mediadora entre o que se passa no nosso interior e o mundo. Ao lado dela, e por meio de sua ação manifesta, surge um conjunto de atitudes, sentimentos e reações que nos faz lamentar, odiar, ou simplesmente sorrir de modo divertido porque, afinal de contas, quem me decretou morto foi um programa recém-lançado de computador.

Se fosse a palavra de uma celebridade intelectual, de um jornal diário ou - pior que isso - de um ministro de Estado ou de um conceituado mago do além, o evento não seria posto na gaveta das coisas divertidas. Seria visto como um insulto, provocação ou deliciosa profecia a ser comentada entre os poucos (ou muitos) que desejam me ver morto...

Findo o meu espaço, mas não a minha crônica, reitero, todavia, que o ChatGPT acertou especialmente porque, de fato e de direito, eu muitas vezes faleci e sofri alguns assassinatos. Afinal, morrer é, além de ser esquecido, não ser reconhecido. É ser como demanda a burrice da nossa polarização: cancelado!