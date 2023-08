Fim do mundo: Com 9 anos, vi estampado no jornal que a bomba atômica havia liquidado o Japão

Quando tomei fé do fim do mundo, fiquei aterrorizado. Pensando bem, não era medo, era a primeira angústia daquele menino que, até hoje, permanece no velho de 87 no qual ele se transformou...

Um colega de escola foi quem lhe deu essa tenebrosa informação: o mundo acabou em água no ano mil; e vai acabar em fogo no ano dois mil! Como assim? Ora, está escrito, todo mundo sabe... Mas eu não sabia e jamais tinha pensado nisso. Mas o colega completou, sentencioso: o mundo passa de mil, mas jamais passará de dois mil!! Imediatamente fiz as contas: no ano dois mil eu estaria com 64 anos. Testemunharia o fogo devorando o mundo.

Vi estampado no jornal que a bomba atômica havia liquidado o Japão e promovido uma almejada paz mundial. Foto: The National Archives/Reuters

Quando meus filhos e netos lerem essa história, eles vão entender por que eu não tive coragem de ir adiante na minha pesquisa do fim do mundo. E, ironicamente, não poderia adivinhar que neste final de vida o tema, a questão crucial e incômoda de uma permanente (embora reprimida) finitude, fosse surgir com tanta ênfase neste mesmo mundo que eu – menino – tinha como eterno como o Deus que o havia criado e, paradoxalmente, destruído pelo dilúvio devido ao péssimo comportamento da sua criação mais problemática: a humanidade!

Humanidade contraditória que, naquela década de 1940, havia terminado uma 2.ª Guerra Mundial de seis anos. E como havia terminado?

Lembro da minha exaltação quando, com exatos 9 anos de idade – descobrindo maravilhado que sabia ler! –, vi estampado no jornal que a bomba atômica havia liquidado o Japão e promovido uma almejada paz mundial. Fiquei intrigado com essa formidável bomba somente para ao longo dos anos vê-la evoluir como um instrumento ambíguo que engendrava paz e, ao mesmo tempo, por causa do nosso compulsivo “progressismo”, promovia uma outra bomba ainda melhor (e mais diabólica) – a bomba de hidrogênio!

Para minha perturbação, tornei-me adulto e velhote nesse universo de nações em competição no qual as diferenças se resolviam, entre outros talentos, por meio da capacidade de maximizar infernos no pulsar tenebroso de uma explosão.

Continua após a publicidade

Vejam o meu embaraço existencial: conhecia muito bem a cruel ausência promovida pela morte, mas tinha como eterno o mundo. Um mundo que tudo incluía e era enorme, gigantesco, e, conforme aprendi mais tarde, por meio da sábia metáfora shakespeariana, era sobretudo um palco. Sim, o mundo é um teatro. Mas Gaia, a Terra (o planeta azul), é uma peça? Um espetáculo que termina? E termina porque alguns dos seus atores se desentenderam e, numa fúria malévola, a explodiram?

Foi nessa tempestade na qual os ventos sopram do passado para um problemático presente que assisti à biografia cinematográfica do J. Robert Oppenheimer.

PS: Exprimo o meu pesar pela morte de José Murilo de Carvalho, um historiador que honrou na universidade e na Academia Brasileira de Letras a vocação de compreender o Brasil.