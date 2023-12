Há livros santificados, eles me ensinaram a amar, perdoar e compreender

Especialistas dizem que livros são alvo preferencial de cupins, assim como governos são alvo de burocracias partidárias leais aos seus exércitos de cupins especializados em devorar verbas públicas.

Tais lamentáveis vitimizações por cupins insetos e fanáticos ideológicos tem lógica, porque predadores coletivos amam objetos inertes, cujo denominador comum é a imobilidade, alada à suavidade.

Nada mais tentador para a má-fé ideológica dos políticos cupins, do que a placidez dos fundos do povo que eles, eleitos, passam a comandar. E nada mais delicioso, para insetos coletivos, do que a suavidade dos livros.

Vamos, porém, aos fatos. O primeiro ataque de cupins à minha biblioteca foi em junho de 2002, quando uns 70 livros e mais de 100 fitas cassete foram devorados.

Biblioteca da universidade de Copenhague. Foto: Eric Mueller via Flickr

Na atual segunda investida, porém, os cupins estavam na parede da minha biblioteca profissional.

Na coleção de mil e tantos livros que me educaram profissional e moralmente, e me formaram como intelectual interessado na investigação da diversidade humana por meio da Antropologia Social ou Cultural.

É com veneração que eu amo e me orgulho desse conjunto de obras. Por meio delas tenho sido educado, e nelas tenho encontrado alento e conforto espiritual para as adversidades da minha vida. Alguns desses livros são remédios para a minha ignorância, outros são instrumentos profissionais, pois eu os imitei para escrever minha obra.

Há também livros meio santificados, pois me ensinaram a amar, perdoar e compreender a teia cruzada dos inesperados de minha existência. São livros amados, benditos e dotados – no feitio e no conteúdo – de uma espessura admirável.

Felizmente, nenhum cupim os atacou, pois desta vez, conforme me informou o descupinizador, eles atacaram somente a madeira do teto e foram exterminados.

Não tiveram, como é o caso dos insetos de nosso sistema político, o mesmo encorajamento...

PS: Quem me visita, pergunta se eu li toda a biblioteca, numa indagação patética e provocativa, pois bem sabem – mas não tanto quanto eu sei da minha ignorância – da impossibilidade de ter passado o olho em tudo aquilo que foi acumulado por mais de 70 anos. A eles eu respondo com Walter Benjamin: uma coleção de livros é como um cardápio de restaurante. Escolhemos comer os pratos que temos vontade...