Há objeto mais misterioso e subversivo que um silencioso livro?

Um dos maiores amantes de livros que tive o prazer de conhecer, Gilberto Schwartsmann, realizou uma exposição na Academia Nacional de Medicina, tendo como tema a obra do escritor Jorge Luis Borges, que, na verdade, foi uma viagem em torno dos livros fundadores do que foi chamado de “cânone ocidental”.

Obras emblemáticas porque foram criadas em paralelo, contrariando o estilo de pensar lógico e prático dos “livros sagrados” e dos códigos jurídicos e científicos, que conjuravam pecados, legitimavam poderes e traziam progresso.

Nessa mostra apadrinhada pela obra de Borges, descortinamos narrativas determinadas pelo viés muitas vezes visto como ofensivo ou pecaminoso – um universo de alusões, contradições, mentiras, confissões e verdades inverossímeis, mas verdadeiras no que classificamos como “literatura”. Essa esfera da vida na qual a consciência conversa consigo mesma num exercício libertador como faz prova a obra de Borges.

Porque Borges – como, entre outros, Swift, Twain, Kafka, Poe, Carroll, Hesse, G. Rosa – foi um escritor cuja obra não foi orientada pelo que o antropólogo Marshall Sahlins chamou de “razão prática” – centrada e voltada para o funcionamento e o controle da “realidade” –, mas pela luminosidade arriscada da fantasia.

Do memorioso Funes, que jamais esquecia e, assim, não tinha memória nem história, ao padrão fantasioso no qual as perspectivas se perdem pela ânsia infinita de classificações babilônicas incrustadas na luta entre o prático e o teórico.

Eis uma obra na qual o progressismo enfrenta uma sofisticação intelectual que lhe é oposta e paralela – um pensamento mais selvagem do que fantástico, competidor dos manuais “how to do”, que ensinam a transformar a agonia da condição humana num sorvete.

Quem ama e respeita os livros sabe das suas magias e acaba confrade de Kundera, Mann, Hemingway, Maupassant, dos irmãos Azevedo, de Eça e do Machado cortante do nosso homem de Assis. Mulato liminar que – certamente movido por essa dúvida – foi um refinado demônio capaz de desmascarar (mascarando), com sua contraditória igreja do diabo e com o aval da nossa sereníssima República, a hipocrisia nacional.

Há objeto mais misterioso e subversivo que um silencioso livro? Fechados e mudos, como os túmulos, eles só se revelam quando cavoucados por algum perverso coveiro... Alguém que deseja perigosamente ressuscitá-lo. Aberto, ele sai de sua quietude para pôr a nu suas aventuras, sensibilidades, perversões e dúvidas.

Abrir um livro é ressuscitar um morto para sentir no silêncio confessado na escrita uma declaração de burrice ou de aterradora inteligência. Porque os livros gritam, pedindo, como Camus, socorro pela angústia de viver consciente de nosso permanente sofrimento e do nosso dever de abrandá-la. Ler um livro é olhar pelo buraco dessa grandiosa fechadura que é o mundo.