Inesperados

Um amigo professor de filosofia me questiona sobre o sentido do inesperado naquilo que, por conveniência, costumes e ignorância, chamamos de inesperado. Esse acidente causado pelo não previsto por um acontecimento que surge em estado puro, como se fosse do nada, mas que perturba nossa estrutura.

Como explicar os assassinatos coletivos em shows, igrejas e escolas, matanças cruéis realizadas sem nenhum motivo aparente, exceto o de ter a certeza de que esse evento vai ganhar as manchetes dos jornais e o infeliz criminoso ficará como um ator num entrecho não programado?

Meu amigo sugere que tudo “está escrito” no nosso teatro. Eu, diplomado em Ciências Ocultas e Letras Apagadas, digo que existem fatos descolados, deslocados e submersos. Eventos que surgem com uma estranheza diabólica, como faíscas em dia ensolarado de praia, ou como um milagre. Uma contradição de tal modo excepcional que pode ser tomada como um sintoma de mudança radical conforme nos ensinam os grandes pensadores utópicos e messiânicos.

Como explicar o inusitado de uma Inteligência Artificial que, dizem, pode revolucionar o mundo e, como o Dr Frankenstein, dominar o seu criador? O velho mito do aprendiz de feiticeiro e do fetiche que é adorado pelos seus inventores. Seriam tais figuras inesperadas realmente inesperadas ou seriam o resultado claro da ideia de “progresso” e de “evolução” como um fato e, mais que isso, como um valor?

Temos a promessa de uma IA ao lado da notícia de que os orçamentos militares mundiais bateram todos os tetos. Curamos somente para, em seguida, adoecer? Confessamos para poder pecar com mais gosto - a volúpia do arrependimento? Não seria mais sensato admitir que somos certos e errados ao mesmo tempo?

Nesse caso, o perigo não seria ter a IA nos controlando, mas usá-la para realizar o justo oposto: por exemplo, treiná-la para liquidar nossos circunstanciais inimigos. Digo circunstanciais porque, na história da Europa, esse é o continente que consagrou a história como deusa e, com ela, a crença de que progredir é um valor essencial de nossas sociedades mesmo quando para avançar temos que eliminar outros povos e a natureza, bem como, cancelar certos pensadores, queimar livros?

O inesperado sempre acontece, mas ele está predisposto a suceder como um elemento estrutural quando cremos pia ou hipocritamente que, um dia, vamos eliminar todos os males que nos afligem. Pois o futuro será sempre melhor do que o presente. Apesar de nossas dúvidas e de nossa boa-fé com a má-fé que é essencial para esse desejo de mudança a qualquer preço. Como não ter inesperados se consagramos o individualismo - a parte que, como mostra os gastos militares e os crimes sem razão, são “normais”? Em outras palavras: para conter inesperados é preciso combinar com os russos. Mas, diria o cronista apatetado, quem são os russos? Ora, responderia o seu lado ainda mais inseguro: os russos somos nós...