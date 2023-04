Leis e costumes

Fico impressionado com a insistente demanda de leis para punir ou extinguir contradições ou dilemas causados pelo desencontro entre regras formais (e obrigatórias) e costumes no Brasil. O hábito naturalizado diz: “Não nego favor a um amigo!”. A lei escrita capitulada em muitos códigos, todavia, proíbe o troca-troca rotineiro e culturalmente enraizado.

Dito de outro modo, é como acreditar que um decreto possa ter o poder de sanar a falta de educação do vizinho que não retribui um “bom dia”; ou, mais gravemente, de que um político que adota o nosso habitual “rouba, mas faz” possa ser transformado por decreto!

Se fizermos um apanhado desses comportamentos que vão da ocupação abusiva de lugares públicos a “furar” uma fila e providenciar o “gato” para não pagar a luz ou televisão, veremos que o desobediente está convencido simplesmente de que comete uma “esperteza malandra” e não uma transgressão. Seu entendimento é que a norma foi feita “para os trouxas”; pois, além da consciência aguda da desigualdade, ele tem a experiência vivida de que os mais prestigiosos não seguem nenhuma lei, vivem e moram de graça e nada pagam!

Conforme apurei em meus trabalhos sobre a fila e sobre o trânsito, o princípio moral aqui atuante é que, no Brasil, os “grandes” são superiores porque não seguem regras. Foto: Zichao Zhang/Unsplash

Conforme apurei em meus trabalhos sobre a fila (realizado com Alberti Junqueira) e sobre o trânsito (feito com a ajuda de João Gualberto de Vasconcellos e Ricardo Pandolfi), o princípio moral aqui atuante é que, no Brasil, os “grandes” - pessoas importantes e superiores - são superiores justamente porque não seguem regras.

Os “superiores” não têm ojeriza às normas - num certo sentido, eles são a encarnação dessas normas que foram desenhadas, são por eles promulgadas e têm o seu nome. Se as democracias separam leis e cidadãos, no Brasil nós os juntamos!

Ademais, são eles que as aplicam ou anulam por meio de supremas cambalhotas legais. Trata-se de um patriciado jurídico ou legal que, paradoxalmente, restabelece privilégios que tais normas deveriam suplantar.

Continua após a publicidade

Quando pesquisei o onipresente “Você sabe com quem está falando?”, eu perguntava como o entrevistado definia quem seguia rigorosamente regras e prazos. A resposta era imediata: como um babaca! Como uma pessoa medrosa, passiva, arrebanhada, conservadora, um CDF (c...de ferro) covarde e incapaz de desobedecer. Fiquei atônito somente para um segundo depois me lembrar de como o processo legal claramente transita a favor de cargos, partidos e “pessoas” no Brasil.

É preciso refletir como um passado aristocrático e escravocrata produziu um obstáculo estrutural à vigência de leis que valham para todos. Realmente, como obedecer a leis universais se costumes, malandragens, jeitos e hábitos não as obedecem?