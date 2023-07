Mãe-terra e desigualdade? Será preciso ouvir a ‘natureza’

Um bolsonarisado Lula defende ditadores na Venezuela e uma absurda relativização da democracia. Contudo, aponta o fundo do poço quando relaciona a “questão climática” com a desigualdade.

A incompatibilidade entre um sistema motivado por um incremento ilimitado de produção e consumo e a destruição do planeta é certamente o maior conflito que devemos enfrentar. Enxergar o planeta como sujeito e não como um objeto passivo e passível de implacável exploração é o primeiro passo para equacionar esse conflito. O globo azul é a Mãe Terra que partejou todos os sistemas humanos e não humanos de vida conhecidos. Vale lembrar, ensina Thomas Mann, que não é por acaso que o Homem se chama Homo humanus como sinal que vem do torrão materno, o húmus.

A conservação da Amazônia é um dos pontos de conflito mais importantes da luta contra a crise climática. Foto: Herton Escobar/Estadão

Não é possível discutir o clima que não tem intencionalidade e fronteira, num planeta dividido por povos territorializados em estados-nacionais soberanos, todos impulsionados pelo modelo bíblico, no qual o planeta, que estava obviamente fora do Jardim do Eden, era um presente do Criador.

Um mundo aberto a todos os seus filhos, mas que pode ser caracterizado por dois momentos. O primeiro, quando a Terra, como planeta, englobava suas diversas humanidades; o segundo, quando uma variante das humanidades – a do Ocidente capitalista – começa a alienar o planeta dos seus direitos mais legítimos, pondo, com arsenais nucleares e guerras, em risco a sua sobrevivência.

“O direito do meio ambiente, de que tanto se fala – adverte Lévi-Strauss – é um direito do meio ambiente sobre o homem, não um direito do homem sobre o meio ambiente.” Fundado nesta visão, onde o todo tem exigências que os sistemas de produção suprimiram e tornaram universais, não é fácil harmonizar o projeto de “explorar as riquezas naturais” sem afetar mortalmente o “meio ambiente”. Sem comprometer a totalidade planetária na qual todos (ricos e pobres, ateus ou crentes, democratas ou autocratas) somos (como tribos, reinos, impérios, repúblicas, ditaduras, potências mundiais nucleares) hóspedes temporários. Será preciso ouvir a “natureza” que não é concebida do mesmo modo em todas as culturas para dotá-la de condições que compensem a violência a ela aplicada pela racionalidade utilitária.

A questão da preservação da Amazônia de forma a conciliá-la com a fúria imposta pelo estilo de vida dominante é certamente o caso mais agudo – ao lado da desertificação, da poluição do ar e dos oceanos e de outras formas de transformação da natureza – de uma convivência com o meio ambiente por meio de um “utilitarismo autorregulado” que não contempla limites e somente agora toma consciência do elo contraditório entre a Terra como planeta e como uma mera reserva destinada à desenfreada exploração capitalista.