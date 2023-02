Não são somente indígenas...

Se fossem somente os Yanomamis, seria uma tragédia e mais uma vergonha. Infelizmente, porém, é muito mais que isso. É o destino melancólico das “populações indígenas integradas” ao sistema brasileiro e, tal como já ocorreu com os africanos que aqui foram máquinas de trabalhar como escravos, são humanidades em processo de submissão genocida encoberto pela tradicional má-fé de administradores e governantes.

Enfim, de um processo que felizmente hoje vemos com mais clareza e que todo antropólogo que trabalhou com o assunto sabe, é o preço da entrada no nosso “mundo civilizado”.

Quando digo humanidades, penso no conceito de cultura de E. B. Tylor, de 1871. Para ele, cultura não é apenas “boa educação” e belas artes – é algo definidor da condição humana como “aquela totalidade complexa a qual inclui conhecimento, crença, arte, lei, moralidade, costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como um membro da sociedade”.

População Yanomami passa por crise humanitária. Foto: Urihi Associação Yanomami

Quando etnólogos falam em culturas e línguas indígenas do Brasil, como Darcy Ribeiro fez num livro indispensável, em 1957, eles redefinem radicalmente as coletividades humanas chamadas vulgarmente de “tribos” ou pior que isso, de “raças”, pois o cultural inclui tudo o que se faz coletivamente sem pensar, mas que – eis o ponto crítico – não é inato. É, como tudo o mais que nos distingue como humanos, aprendido por meio de um sistema de relações sociais.

Note bem: em 1871, Tylor nos tirou da tirania das taras e índoles raciais (usadas até hoje como classificadoras de coletivos humanos) para ler as diferenças de costumes como uma totalidade que chega, como o idioma, de fora para dentro. Como uma totalidade capaz de difusão e resistência, bem como de mudança ou, no limite do anti-humano, de extinção...

Quando nos damos conta da tragédia Yanomami estamos, de fato, nos referindo à agonia de um modo alternativo de ser humano. E, muito mais grave que isso, do lado mais brutal de nosso modo de viver no qual ter é melhor do que ser.

Como indicava o etnólogo Darcy Ribeiro, a extinção de povos tribais é um destino que a nossa “civilização cristã” tem infligido a esses modos de viver que escolheram abolir de sua dinâmica uma cruel e extremada desigualdade.

Ser “indígena” não é apenas ser um suposto autóctone ou um grupo primitivo ou selvagem que anda nu e não tem escrita. É ser também uma “humanidade” que vivencia a vida com os mesmos quilates de compaixão, revolta, condescendência, risco, verdade, falsidade, sofrimento, de modo diferenciado ou alternativo. E que pode nos ensinar a viver de modo mais harmonioso com a natureza, revertendo um antropoceno destrutivo que é a cara de uma globalização suicida.