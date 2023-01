Natal, ano novo, esperança

A liberdade não está menos na vontade de um indivíduo do que em não ser submetido a outros. Ela consiste também em não submeter a vontade dos outros a sua própria vontade: “Aquele que é senhor não pode ser livre” (diz a oitava carta de Montaigne).

Senhor e escravo são a cara e a coroa de uma lamentável moeda. Nos tempos esquecidos do feudalismo, de um velho, mas ainda imperativo cristianismo e de um socialismo antiautoritário, a figura de um senhor preso a um subordinado significava que havia um elo entre eles, e que esse elo implica obrigações por parte do senhor, algo esquecido pela nossa modernidade burocratizada na qual sublinhamos apenas o privilégio do chefe, evitando discutir seus deveres para com os subordinados.

Como compensação, porém, nos vazios inevitáveis dos laços humanos, há a malandragem utilizada como um mecanismo compensatório às posturas de patrões incapazes de olhar os seus umbigos.











Terminamos o ciclo de festas natalinas, quando fizemos uma pequena, mas significativa doação aos nossos subordinados e, em paralelo, abrimos nossas casas e mesas para parentes e amigos. Convidamos e “demos banquetes”, neles distribuindo “comes-e-bebes”, presentes e favores num louvor implícito a uma reciprocidade que o individualismo do capitalismo obrigou a esquecer, mas seus críticos trouxeram de volta, conforme haviam intuído os grandes pensadores pré-modernos.

Adiciono a esse Natal, que é ritual de renovação e um chamado claro ao milagre humano do eterno renascer e do nascer a cada relacionamento, paixão, sofrimento e esperança, um novo governo o qual anuncia renovações e, mais do que isso, um pacto prometido com a ordem. Pois não há maior sofrimento do que o abandono de rotinas e costumes, sobretudo quando o pacto com o caos tem como centro o supremo governante.

Natal e renovação administrativa desenham tempos de esperança em reunir e congregar. Tempos, reitero, marcados pela consciência de uma reciprocidade abandonada. Que ela retorne iluminada pela chama de fraternidade e não de cobranças vingativas que formam o lado negativo do laço entre pessoas e instituições.

Que 2023, com um novo (?) governo, possa trazer de volta o conjunto de rotinas que são a matéria-prima da ordem que, já dizia um sábio, se casava com o progresso.

Já passamos da hora de honrarmos essa aliança inscrita na bandeira nacional, esse dístico traído nos últimos tempos por muitos de nós. Tal engano, mais uma vez, mostrou que, sem coerência e sem um comprometimento com o lado mais fraco e dependente, jamais seremos um povo de iguais perante a lei...

PS: Que o espírito de Pelé, no seu discernimento, nos ajude.









