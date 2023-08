Neste Brasil sequestrado por governos, gostar e amar é um ato de fé

A morte de Tony Bennett me faz pensar sobre a música que o consagrou - os “standards” americanos que gerações de artistas do canto e da declamação (como Al Jolson, Fats Waller e Jimmy Durante) exprimiram. A música opera como o incenso e o perfume - ela entra em nós e só Deus sabe que pedaço do nosso ser ela vai tocar.

A música de Tony Bennett elaborava o amor romântico, fugaz e raramente trágico. Pode-se dizer que Tony, Sinatra, Crosby, Cole e tantos outros e outras, como as maravilhosas Billie Holiday, Doris Day e Ella Fitzgerald, cantaram o amor do ponto de vista do ultra e áspero individualismo americano, salientando como o amor ocasionava felicidade e compensava a dureza de um sistema selvagemente competitivo. Enquanto a música brasileira falava mais de traições e mulheres, a americana elaborava os compromissos entre corpo e alma - como em Body and Soul -, enlace que pode ser perfeito como em Tea for Two, frívolo como um Just One of Those Things ou trágico como em When Joanna Loved Me ou Stormy Weather.

O cantor Tony Bennet morreu aos 91 anos. Foto: Universal/Divulgação

Tudo isso para lembrar que, na minha juventude, a música e os filmes, mais do que a sociedade, foram importantes para a experiência dessa coisa chamada “amor” - que, não por acaso, é tema de uma belíssima balada de Cole Porter.

Pode ser exagero, mas usávamos o verbo amar com mais parcimônia. Não ousamos declarar amor. Dizíamos sempre “eu gosto de você”. Tal diferença era clara naqueles tempos idos e perdidos, quando o declarativo “I love you” era uma prova por demais honesta e intensa para o machismo nacional.

Éramos ensinados a amar Deus, que estava em todo lugar, mas a gente não via; amávamos silenciosamente nossos pais e, sobretudo, os avós. Tios e irmãos eram nossos cúmplices e respeitávamos nossos professores. No mais, porém, a gente gostava! O gostar implica escolha e circunstância; já o amor que eu ouvia (e escutava) no canto de Tony Bennett e, no cinema, vivia com Montgomery Cliff era trágico, arrebatador, sublime, exclusivo e eterno.

Talvez por causa disso não podíamos amar o Brasil ou, quem sabe, até mesmo gostar do Brasil. Porque o Brasil é concretizado e avaliado por meio de “governos”. E ninguém pode gostar ou elogiar governos porque, se há governo, somos contra! Muito jovem, eu descobri como, entre nós, os governos têm como projeto erradicar outros governos e não contribuir integralmente para o avanço do Brasil. Neste Brasil sequestrado por governos, gostar é complicado - e amar, um ato de fé.

Continua após a publicidade

PS: Em memória de João José Galindo, amigo gostado e amado.