Opinião | Nós tingimos o futebol com o nosso machismo que ‘come a bola’ e o adversário

A goleada da Argentina abalou o meu patriotismo futebolístico. Fui apresentado ao futebol em 1948, com 12 anos, e a primeira surpresa que dele recebi foi o direito de discordar de meu pai. Ele era Flamengo e eu, Fluminense. Numa sociedade na qual laços de família, “raça” e classe matavam a liberdade de decidir, o futebol abria a porteira da liberdade com igualdade que explica a sua popularidade.

Relacionando pessoas a coletivos personalizados chamados times e não clubes, o futebol abriu espaço para escolhas livres, marcadas pelo projeto de competição igualitária, abandonando, pelo menos no futebol, as hierarquias dominantes. No Brasil, foi o futebol que abriu um espaço de regras fixas, válidas para campeões, “lanterninhas” e “pernas de pau”. Uma governabilidade fora dos becos político-ideológicos do patrimonialismo. O Fluminense nada me cobrava ou constrangia. O elo entre o torcedor e seu amado time é pura liberdade e simpatia. Uma novidade num país de casas-grandes&senzalas!

*