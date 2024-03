Volto ao assunto diante do caso de Vila Valqueire, no Rio, quando um entregador de refeição levou um tiro por não ter se comportado de acordo com as expectativas dos clientes. Foi um você sabe com quem está falando à bala.

No antigo carnaval, uma brincadeira muito popular era um mascarado perguntar: você me conhece? E, em seguida, submeter a vítima a algum abuso. Como ser desconhecido num sistema em que cada pessoa e cada coisa têm o seu lugar? Saber o seu lugar marca uma pessoa bem-educada e “boa” no Brasil.

Entre nós, até meia hora atrás, não se falava em cidadania, mas em mandões e na “raia miúda”; em “gente bem” e grã-finos e escravizados, serviçais e inferiores, os que tinham como sina “trabalhar pra burro”. A expressão reafirma o trabalhar como castigo.