O cru e o cozido da política: Como nomear um correligionário preterindo um cunhado?

No nosso cenário público, o “político” faz o cru virar cozido.

Tudo o que depende de obediência impessoal - esse cru que é o espírito da lei, que é alma da cidadania e do igualitarismo democrático - é devidamente cozido (como manda a receita) em fogo brando e conveniente depois que o “candidato” se transforma em “eleito” e passa a ser dono do Brasil.

O cru está para o cozido assim como o candidato está para o eleito.

A transformação essencial entre um e outro foi obra do cozimento da politicagem.

Foto: Wilton Junior/Estadão

Cozimento que, na maioria dos casos, é rápido, rasteiro e imobilizador.

O “candidato” promete que vai redimir as contas públicas, mas uma vez eleito e vestido da faixa de el-rei, e sentindo o calor do fogo da política, ele manda gastar em obras e outros adereços populistas.

O tempero da “política”, que o povo cru apelida de “jeitinho”, “jogada”, “malandragem” ou “roubalheira”, doura o cozimento.

Ela dá conta do projeto elitista enraizado de não mudar o País.

A “política” com “p” pequeno é o fogo do cru e cruel da economia contra a distribuição da identidade político-social de “pobre” - uma categoria que, sem querer, mas talvez sabendo, engendra um sistema de diferenciação difícil de mudar por sua imensa coerência cultural com as hierarquias que formaram a história do País, colonizado por um aristocratismo centralista avesso a qualquer ilustração que não fosse o direito canônico ou processual com o seu formalismo de interpretar indefinidamente as normas e, desse modo, imobilizar imoral e legalmente o sistema.

Como candidato, portanto, o sujeito é um hiperliberal em economia e um republicano em política.

No papel social de candidato, ele promete contrariar a nossa índole relacional que privilegia o parentesco, suprimindo o troca-troca político.

Mas, como ouvi de um desses profissionais, como nomear um correligionário preterindo um cunhado ou um primo-irmão? Prefiro, finalizou zangado de razão, ficar sem as benesses da rua do que perder a casa!

Diante das obrigações relacionais, o candidato cru vira um cozido com todas as carnes e os legumes depois que, reizinho e dono da república, se transforma em presidente.