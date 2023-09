O que se aprende com os ‘índios’?

A resposta mais curta é: o diferente, o alternativo. A mais complexa assume que esse “diferente” está em toda parte, e aponta para a compreensão de um estilo de vida. A humanidade é única – somos todos humanos –, mas falamos milhares de línguas e rezamos para muitos deuses.

Os Apinayés são uma dessas humanidades e, no Brasil, a eles se aplica o termo geral “índios”, agora indígenas como manda a etiqueta do estúpido lugar de fala em curso. Eu escrevo Apinayé como grafo Inglaterra, Rússia ou Estados Unidos porque eu os respeito e a eles atribuo o lugar de sujeitos – de membros de uma nação que tem um ponto de vista maiúsculo sobre o mundo, bem como direitos sobre ele. Enfim, um povo com pleno direito ao território que ocupa por milênios e foi deles sequestrado depois (como bem sugere Lévi-Strauss) da “invasão” – e não da “descoberta” da América e do Brasil.

A Antropologia investiga as diferenças como alternativas (e escolhas) e não como escalas evolutivas de superioridade e inferioridade. Foi com esse difícil ponto de vista que, no início dos anos 1960, iniciei minhas pesquisas com os Apinayés.

Indígenas de diversos povos participaram, em abril, do Acampamento Terra Livre, em Brasília Foto: Wilton Júnior/Estadão

Numa visita de julho a outubro de 1970, fotografei todos os habitantes da aldeia São José. Minha intenção era realizar um estudo o mais exato possível do sistema de relações sociais dessa sociedade. Se um sistema se divide em metades, como era o caso, os casamentos seriam um modo de reconciliar as divisões. Mas tal não ocorria. O que encontrei por meio preciso das fotos foi um sistema flexível descrito em detalhes num artigo acadêmico não publicado no Brasil.

Mas eis que o acaso que é Deus programou outra coisa. Nesta minha visita depois de quatro décadas levei o arquivo das fotos e distribuí essas imagens congeladas pelo tempo aos seus habitantes. Vivi um dos momentos mais eloquentes de minha vida, testemunhando como homens e mulheres, hoje idosos, relembravam lacrimosos suas imagens de jovens e choravam as daqueles que tinham partido.

Foi quando me dei conta de como um ato intencionado para um propósito (no caso, o deslindamento objetivo de um sistema de relações sociais desconhecido) servia a uma intenção inversa à planejada. Pois agora aquele conjunto de fotos era alvo do amor e da saudade – não eram mais do pesquisador, mas dos seus sujeitos de direito e não mais de “fatos”. As fotos eram provas vivas do passar do tempo e, com isso, das lágrimas dos fotografados e do pesquisador.