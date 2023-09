Os antropólogos e seus nativos: progresso tecnológico não garante nem prova superação ética

Na antropologia cultural que aprendi nos anos 1960, a cada cultura estudada correspondia o nome do seu estudioso, como se ele fosse o seu descobridor e conhecedor. Tal como nas ciências naturais, em que o nome de uma nova espécie de planta ou animal tem nele incluído o do seu descobridor.

É óbvio que o conceito culminante do cosmo ocidental capitalista - a noção de “propriedade” - permeia essa classificação. Na antropologia em que fui iniciado, em cada grupo pesquisado era etiquetado o nome do antropólogo que o havia estudado.

Tal laço persiste e eu vi na chamada etnologia brasileira esses verdadeiros donos de grupos tribais que estudaram. Aliás, esse foi também o meu caso, como o “antropólogo dos Apinayé” - elogiado e malhado algumas vezes, pois um antropólogo era o dono simbólico de uma tribo e cada novo estudo desse grupo correspondia a uma desqualificação dessa estúpida propriedade. Daí a minha boutade segundo a qual “cada etnólogo tem a tribo que merece”. Tal como ocorre com os nossos presidentes...

Members of the Brazil's Rikbatsa (bottom) and Apinaje nations paddle their handmade canoes along the Tocantins River during the canoe competition at the VI Indigenous Nations' Games, in Plamas, northern Brazil, November 7, 2003. REUTERS/Paulo Whitaker Foto: Paulo Whitaker/Reuters

De uns tempos para cá, entretanto, nativos englobados por antropólogos têm, em níveis diversos, realizado antropologia e colaborado com seus antigos civilizadores. Nessa fascinante viagem, antigos nativos tornam-se antropólogos de seus próprios sistemas, bem como de outras sociedades. Com isso, entram num clube global em que todos são avaliados como sujeitos de escolhas e alternativas - jamais como adiantados e atrasados.

Como escreveu Robert H. Lowie em 1929, no seu perturbador Are We Civilized? Human Culture in Perspective (Somos Civilizados? A Cultura Humana em Perspectiva), progresso tecnológico não garante nem prova superação ética, senão teríamos ao menos controlado instituições que envergonham as nossas “vidas civilizadas” - como pena de morte, fome, guerra, corrupção política e a sórdida transformação das diversas humanidades em pobres e ricas, com as mais ricas (ditas “adiantadas”) bloqueando o caminho das “atrasadas”.

Levado de volta aos Apinayé, enxergo outras possibilidades. Ninguém mais tem monopólio sobre suas vidas. Donos de suas terras, os Apinayé podem revelar - como fizeram por milênios, antes de serem descobertos e invadidos por nós - um estilo de viver muito mais solidário e um modo de lidar com conflitos muito mais “esperto” do que o nosso. E só não falo de religião, destino, morte e transcendência porque seria muito para uma mera coluna. Neste último fim de semana, não obstante, dois intelectuais e professores Apinayé - Nindó e Iré-betch - discutiram comigo nossos respectivos costumes e estilos de vida.

PS: É doloroso testemunhar, num julgamento no STF, a mais sólida e cerimoniosa ignorância. Mete medo como um advogado confunde o Príncipe de Maquiavel com o majestoso principezinho de Exupéry, cujos ensinamentos são justamente a ternura e a solidariedade...