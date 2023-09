Os Apinayés: o regresso do antropólogo à comunidade depois de 40 anos

Entre 1960 e 1970 visitei, com o propósito de compreender o seu sistema social, os Apinayés, povo de língua Jê que vive ao norte do Estado do Tocantins, com seu território fazendo fronteira com a cidade de Tocantinópolis.

Indígenas da comunidade Apinajé competem contra os Rikbatsa em Jogos das Nações Indígenas. Foto: Paulo Whitaker/Reuters

Fiz quatro visitas aos Apinayés. Duas como antropólogo e duas vivendo o papel de marido e de genitor de três crianças que acabaram sabendo mais da vida local do que o antropológico pai. O alvo da pesquisa foi a ordem sociocultural dos Apinayés e dela resultou um livro, intitulado Um Mundo Dividido, publicado em 1976. Esgotado, ele virá à luz em breve, devidamente reencarnado pela Editora Rocco.

Essas mal traçadas falam de um emocionado regresso, realizado na semana passada. Retorno acompanhado de minha mulher, Christina, e do meu filho Renato, biólogo da Universidade Darcy Ribeiro. A viagem foi obra de um projeto do colega Celso Castro, diretor da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, e sua equipe, sem olvidar o grande conhecedor dos Apinayés, o colega Odair Giraldin.

Depois de uma ausência de 40 anos, o grupo reunido pelo prof. Celso Castro era uma oportunidade de voltar aos meus 24 anos da primeira vez, resgatando uma saudade reprimida no coração do cronista de 87 primaveras! Os Apinayés reconhecem a ausência e, com ela, a saudade. O sentimento da ausência sentida é celebrado num ritual de boas-vindas marcado por um choro obrigatório.

Quem, como eu, regressa é formalmente recebido na entrada do grande círculo situado no centro da aldeia e engolfado pelas pessoas a ele (ou ela) ligadas. No meu caso, mulheres idosas que conheciam meus pais adotivos, meus nominadores e os meus professores. Os soluços e as lágrimas trazem de volta a rede de relações do ausente e dos presentes – as pessoas amadas cujos nomes saem de dentro do soluçar de todos que passaram dessa comunidade para a grande e interminável aldeia dos mortos, onde se morre novamente no sepultamento definitivo do esquecimento.

Minhas lágrimas e meus sentimentos me remeteram ao livro A Ponte de São Luís Rei no qual Thornton Wilder diz: “Em breve, porém, morreremos todos e toda recordação terá deixado o mundo. E nós mesmos seremos um tempo amados e depois esquecidos. Mas o amor terá bastado, pois todos esses impulsos do amor voltam ao amor que os criou. Nem a memória é necessária ao amor. Há uma terra dos vivos e uma terra dos mortos e a ponte entre elas é o amor: o único sobrevivente, o único significado”.

Fiquei grato e feliz ao descobrir que, a despeito do ideal de objetividade, a saudade e o amor se intrometem na Antropologia. Formam o que, numa comunicação, distingui como Anthropological Blues – os blues do meu ofício e da nossa prodigiosa condição humana.