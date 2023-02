Política: poder ou verdade?

Temos que ser políticos, diz João a José. Sim! Então mudamos a data do inquérito ou o anulamos?

Impossível, diz José, porque estamos falando de um assunto muito discutido na internet. Como então anular ou subtrair o lado público do evento?

Nossa tarefa é abalar o público, fraturar a verdade, tornar o legal ilegal ou duvidoso...

Mas como fazer isso?

Simples: produzindo uma singularização do geral, dando ao público uma intenção secreta e uma intencionalidade subversiva.

Fazendo feitiçaria - sugerindo múltiplos motivos ocultos ou improváveis. O nome pós-moderno para feitiçaria é golpe.

'O nome pós-moderno para feitiçaria é golpe.' Foto: Wilton Júnior/Estadão

Todos viram o escândalo, mas nenhum sabia dos seus motivos secretos. O truque é macular a limpidez do geral.

Será preciso dizer que o escândalo foi um erro. Que houve um engano, pois uma informação secreta e ainda não levada em conta mudava a cena.

Vou repetir Karl Jaspers: tudo o que é democrático é publico; e tudo o que é autoritário tende ao secreto e ao duvidoso. Eu sei que você existe porque todos veem você, mas somente eu sei que você é canhoto. Então, se você exerce um cargo destinado a um destro, essa informação íntima, tornada pública, pode ilegitimá-lo.

Há aquela famosa cena de um político ameaçando seu adversário com a terrível frase: “Olha que eu conto!”. O secreto é o cerne da bruxaria, dos golpes e das conspirações. O segredo trancado da intimidade é o grão de mostarda que move montanhas.

Aliás, somos todos gigantes em público e anões na intimidade. No Brasil, são raros os políticos que mantêm coerência entre o particular e o público, o específico e o geral, os eventos que praticam, e sua estrutura; o que eles, politicamente ou por política, dizem que são suas intenções.

Uma pesquisa sobre os significados do político mostra que “ser político” tem paralelo com jamais falar a fundo de qualquer assunto público. Esconder intenções infelizmente faz parte do “ser político”.

A sinceridade é a bala de prata do campo público em todas as sociedades humanas. Saber ser político, portanto, é saber quando juntar o pessoal com o impessoal, a lei com o gesto, sem levar em conta razões particulares.

Nossos juramentos congregam publicamente o secreto, o pessoal e o interno com o impessoal e o externo. Toda censura tem um elemento de interesse e todo interesse é uma fatia de algo pessoal que põe em dúvida a moralidade que, obviamente, é coletiva. Se assim não for, criamos em nós mesmos a mendacidade como um ideal ou valor.